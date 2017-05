Organizatorji so se najprej osredotočili na ureditev Dravske kolesarske poti, ki povezuje občine od Dravograda do Ormoža in naj bi bila že letos ustrezno označena. Za naslednji projekt pa so si zadali promocijo še drugih možnih dejavnosti ob Dravi in na njej, da bi tako približali Dravo in njene številne danosti lokalnim prebivalcem, dvignili zavest o pomembnosti zdravega ter kakovostnega življenjskega okolja, ki ga reka omogoča, obenem pa spodbudili sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji.

»Želeli smo združiti čim več organizatorjev dogodkov na Dravi, ki se že trudijo razvijati reko na področju športa, varstva narave, izobraževanja ali kulture, ter tako ljudem, ki živijo ob reki, in turistom predstaviti, kaj reka Drava že ponuja, pa morda sploh ne vemo. Hkrati želimo doseči, da bi se ti ponudniki povezovali in skupaj nadgrajevali in razvijali ponudbo. Reko Dravo namreč vidimo kot turistični magnet tega območja,« je dejal koordinator Skupine za Dravo Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije za Koroško.

Po besedah nove direktorice Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch je lanski festival naletel na zelo dober odziv javnosti, zato verjame, da bo tako tudi letos. Medtem ko je festival lani trajal deset dni, so ga letos raztegnili na več kot dva meseca in še povečali število vključenih organizatorjev in posledično dogodkov. Med drugim bodo v okviru Drava festivala priredili vrsto tekaških prireditev, kolesarjenj in vodenih ogledov. Na obrežju reke bodo priredili vodeno vadbo, skupen »zajtrk« in likovne delavnice, v Mariboru bodo postavili »mestno plažo«, na Ptuju organizirali večerni tek, v Radljah dan odprtih vrat vodnega parka.

V festival so vključili tudi že utečene prireditve, kot sta Na Koroškem je fajn s predstavitvijo koroških splavarjev in mednarodna veslaška regata z osmerci v organizaciji Univerze v Mariboru. Znotraj festivala bo teklo tudi mednarodno srečanje splavarjev Evrope, ki ga letos gosti Maribor. Prav tako bodo izvedli prikaz iskanja zlata v Dravi ter sprehod in veslanje ob polni luni, mariborski Lent pa bodo za tri dni zaprli za promet. sta, pp