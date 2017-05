Čeprav so konec tedna v državnem prvenstvu v nogometu s po dvema goloma zablesteli slovenski reprezentant Milivoje Novaković (Maribor), Kamerunec John Mary (Rudar) in Španec Ruben Belima (Koper), je najboljši igralec 32. kroga po izboru Dnevnika postal igralec Gorice Dejan Žigon. 28-letni ofenzivni vezist, ki je otrok Gorice in nepogrešljivi člen udarne zasedbe, je na derbiju kroga v Ljudskem vrtu navdušil z izvrstno predstavo in sodeloval pri obeh zadetkih gostov za remi proti državnemu prvaku Mariboru.

V prvem polčasu je demonstriral vrhunsko tehniko, ko je s preigravanjem Palčiča in diagonalnim strelom poskrbel za vodstvo z 1:0. V drugem se je izmuznil za obrambo Maribora in v slogu izkušenega vezista, ker je pred podajo dvignil glavo, poskrbel, da je soigralec Osuji žogo le še brcnil v prazno mrežo za vodstvo z 2:1. Žigon, ki je večino kariere preživel doma v Gorici, vmes pa po eno sezono igral v Italiji in na Poljskem, je tipična pridna mravljica. Takšne igralce imajo trenerji v ekipah najraje, saj svojo igro znajo podrediti zahtevam za uspeh kolektiva.

Oba gola Gorice v Mariboru sta bila demonstracija prepoznavnega sloga trenerja Mirana Srebrniča, ki je zagovornik kombinatorne igre s potezo in golom več, ker ima za takšen všečen slog nogometa tudi primerne profile igralcev. Prav neverjetno je, kako iznajdljiva in usposobljena je skavtska služba Gorice, saj je večina članov trenutno četrte ekipe lige iz lokalnega okolja. Imajo le štiri tujce, Bošnjaka Kapića, Hrvata Filipovića, Nigerijca Osujija in Edafeja, za petega pa so v šali proglasili še vratarja Grego Sorčana, ker prihaja z Gorenjske. Gorica ima med vsemi prvoligaši daleč najmanj tujcev, ki so morali najprej prestati preizkušnjo, preden so podpisali pogodbe.

Na drugo mesto se je uvrstil levokrilni napadalec Kopra Ruben Belima, v Španiji rojeni reprezentant Ekvatorialne Gvineje, ki se je nogometnih veščin učil v šoli velikana Reala iz Madrida. Maribor je konec tedna slavil napadalca Milivoja Novakovića, ki je z dvema goloma preprečil, da bi vijoličasti ob promociji naslova prvaka doživeli neprijeten poraz. Novaković je nasploh specialist za dva gola na eni tekmi, s čimer je najbolj navduševal v Nemčiji, ko je igral za Köln. Ob tem je zanimivo, da je rojeni Ljubljančan, ki bo 18. maja dopolnil 38 let, do svojega sploh prvega naslova državnega prvaka v karieri prišel šele v dresu Maribora. Ob izteku minulega tisočletja kot najboljši mladinec ni dobil priložnosti v Olimpiji, zato se je prebijal skozi nižje avstrijske lige, zablestel pa v Bolgariji, Nemčiji in na Japonskem. Pozimi 2016 bi prišel v Ljubljano, če bi tedanji športni direktor Olimpije Ranko Stojić pokazal več spoštovanja do Novagola. Točke sta v tokratnem glasovanju dobila še nepredvidljivi vezist Gorice Rifet Kapić in 20-letni branilec Rudarja Marko Iharoš, ki je proti Olimpiji z zadetkom s 35 metrov poskrbel za enega najlepših golov sezone.