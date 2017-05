Mestna oblast je 16. maja 1905 na pobudo tedanjega župana Ivana Hribarja od države odkupila ljubljanski grad, za katerega si je vizionarski župan že takrat želel, da bi postal kulturno središče slovenske prestolnice. Dobro stoletje po odkupu so se županove želje uresničile, saj se za grajskimi zidovi odvijajo številni kulturni dogodki, kot so razstave, koncerti, gledališke predstave in tematska predavanja.

»Vizija znamenitega župana Hribarja se tako uresničuje z vsakim kulturnim dogodkom, ki zaživi za mogočnimi zidovi,« so z utripom nad mestom zadovoljni v ljubljanskem gradu. Že tako bogato dogajanje bodo tudi letos dopolnili z že tradicionalnimi Grajskimi dnevi, s čimer bodo znova spomnili na Hribarjevo potezo, ki je bila pomemben korak pri oživitvi gradu.

Brezplačne delavnice in vodeni ogledi Letošnji Grajski dnevi bodo že sedmi zapored, brezplačne aktivnosti pa bodo potekale med 19. in 21. majem. Živahno dogajanje se bo na grajskem griču začelo v petek z gledališko predstavo Ljubljanski zmaj, za prijatelje Franci ob 9.30 in 11. uri ter nadaljevalo z raziskovalnim vodenim ogledom Iskanje zmajevega zaklada ob 16. uri, z odprtjem razstave Črke namesto čopiča ob 17. uri in s pravljico za odrasle O treh grahih ob 19. uri. Pestro bo tudi v soboto, ko ljubljanski grad vabi na številne raziskovalne vodene oglede in ustvarjalne delavnice, kot je denimo tiskanje plakatov z lesenimi in svinčenimi črkami od 11. do 13. ure za otroke ter od 15. do 17. ure za mladostnike. Sobotno dogajanje bodo sklenili z Grajskimi zgodbami zmaja Kamišibaja. Ob 17. uri bodo enourni predstavi lahko prisluhnili otroci, starejši od pet let, uro kasneje pa bodo obiskovalci lahko na grajskem dvorišču prisluhnili različici za odrasle.