Košarkarji Olimpije so v ligi za prvaka ves čas hodili po robu in skoraj ostali brez uvrstitve v izločilne boje državnega prvenstva, enako pa storili tudi v prvem polčasu sobotne prve polfinalne tekme v Novem mestu proti Krki, a gostitelj tega ni znal izkoristiti in za to na koncu plačal s porazom. Danes imajo zmaji priložnost, da se kljub številnim težavam kot prvi prebijejo v veliki finale. Ljubljančani bodo dolenjsko moštvo v Stožicah, kjer so nazadnje igrali 29. marca v 3. krogu lige za prvaka proti Heliosu, gostili ob 18. uri.

Kako hitro se lahko stvari v košarki zasukajo, je v preteklih tednih na svoji koži občutil trener Olimpije Gašper Okorn. Po solidnem poteku sezone so Ljubljančani v ligo za prvaka krenili polni samozavesti, a so jim jo zagodle poškodbe. Kazalo je, da so po porazu proti Rogaški v zmajevem gnezdu že vrgli puške v koruzo, a so sledile tri, s sobotno zmago proti Krki štiri zaporedne zmage, s katerimi so se znašli pred uvrstitvijo v finale. Za nameček je Okorn v Novem mestu znova lahko računal še na Nikolo Jankovića, za katerega je že kazalo, da je izgubljen.

»Čeprav je daleč od optimalne pripravljenosti, nam njegova prisotnost veliko pomeni, če ne drugega, predstavlja strahovito psihološko oporo. Poleg tega imamo z njim igralca več v rotaciji, kar je v našem primeru izredno pomembno,« pravi Gašper Okorn, ki se zaveda, da bo pot do druge zmage v polfinalu še precej težja, kot je bila do prve. »Opravili smo šele polovico posla. Ekipi sta po kakovosti izenačeni, poleg tega prednost domačega parketa v Sloveniji ni tako velika kot v drugih državah, kjer so potovanja daljša, vzdušje pa bolj naelektreno. Obračun v Stožicah moramo dobiti, če želimo v finale.«

Če je Okorn od sobote razmišljal predvsem o slabem zapiranju njegovega moštva, ki nasprotniku omogoča veliko število napadalnih skokov, je trenerju Krke Simonu Petrovu spanec kratil občutni padec v drugem polčasu sobotne tekme. Pred tem so imeli Novomeščani niti igre v svojih rokah, ob tem pa imeli rahlo prednost tudi pred zaključkom rednega dela in v podaljšku. A sledile so nekatere nerazumljive odločitve igralcev, kar je težava dolenjskega moštva skozi celotno sezono. »Potrebne bodo pametnejše odločitve v obrambi in večja koncentracija. Veliko stvari je bilo dobrih, a smo v ključnih trenutkih delali napake, ki so nas stale zmago. Če bomo želeli polfinalno serijo vrniti v Novo mesto, potem bomo morali odigrati pametneje kot v soboto,« razmišlja Simon Petrov, ki se zaveda, da bi bil izpad proti Olimpiji po porazu v finalu pokala in zadnjem mestu v ligi ABA že tretja velika zaušnica v letošnji sezoni.