Pri spremljanju italijanskega Gira in tudi drugih kolesarskih dirk je treba upoštevati izjemno veliko različnih dejavnikov, ki vplivajo na videz prireditve, vlogo akterjev in razplet dogodkov. Cestno kolesarstvo velja za eno najbolj kompleksnih panog. Ni zgolj moč in vzdržljivost. Slovenci nimajo vloge kapetanov. Najmanj časa je doslej izgubil Kristijan Koren, ki je s 23 sekundami zaostanka na 18. mestu. Ključno je, da je Primorec zelo vsestranski kolesar z množico izkušenj in je že znan po tem, da preživi v ospredju tudi kot pomočnik. Dokler se cesta ne postavi pokonci, kot se bo danes v četrti etapi na ognjenik Etna.

Prve tri dni na Sardiniji je bila trasa pisana za hitre kolesarje. Glede na sposobnosti torej za Luka Mezgeca, vendar lov na dosežek ni njegova prioriteta. V Orica Scott je njegova naloga asistenca sprinterju Calebu Ewanu. Mladi Avstralec je v vseh treh etapah dokazal, da je nemara najboljši sprinter na Giru, a mu to ni uspelo dokazati na ciljni črti. Iz različnih razlogov se mu je trikrat ponesrečilo. V primeru etapne zmage ali rožnate majice bi bogate zasluge za to imel tudi Kamničan, ki odlično opravlja svoje delo.

Mezgec bi v sobotni etapi, ko je bil 17., zagotovo lahko dosegel vsaj uvrstitev blizu peterice, če bi sprintal tudi sam. Nepisano pravilo je, da so samostojne egoistične akcije v urejenih ekipah manj zaželene. Kamničan, ki ima pogodbo predvsem za mentorstvo Ewanu, bi proste roke dobil le v primeru njegove odsotnosti. Ewan namerava vztrajati do 13. etape, potem pa sledijo gorske etape. Mezgec tako niti ne bo imel priložnosti, kot jo je imel v podobnih okoliščinah pred tremi leti v Trstu.

Kolesarjem iz druge vrste se redko odpirajo priložnosti. Denimo takšna, kot se je nasmihala Luku Piberniku. Kolesar iz Suhadol je v ključnem trenutku nedeljske etape skoraj do konca vzdržal v ešalonu konjenice Quick.step, ki je razbila karavano in Kolumbijcu Fernandu Gavirii privozila etapno zmago ter rožnato majico. To je bil najbolj nazoren primer moči ekipe. Danes bo že prva zelo pomembna etapa za ekipo Bahrain Merida. Strateg Gorazd Štangelj je v prvih dneh redno pošiljal celo ekipo v ospredje, da bi zaščitil Vincenza Nibalija. Pibernik se je znašel v nenadejani priložnosti prav zaradi tega, ker je dobro, celo predobro opravljal svoje delo.