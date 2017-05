Šest mesecev in pol oziroma natanko 196 dni je minilo, odkar je bil trener Manchester Uniteda Jose Mourinho primoran tekmecu v premier ligi nazadnje priznati premoč. Tedaj ga je ugnala vodilna ekipa angleške lige Chelsea, ki je bila boljša s 4:0. Za Portugalca in njegove varovance je bil v nedeljo znova usoden klub iz Londona, le da je tokrat klonil proti Arsenalu. Topničarji, ki si na vso moč prizadevajo, da bi si še 21. zapovrstjo zagotovili nastop v ligi prvakov, so proti rdečim vragom vpisali sploh prvo prvenstveno zmago po oktobru 2015. Posebno zadoščenje je ob uspehu imel tudi strateg gostiteljev Arsene Wenger, ki mu je v 13. poskusu naposled le uspelo v prvenstvu premagati 13 let mlajšega stanovskega kolega.

Francozu na klopi Arsenala sta zmago z 2:0 sicer prinesla gola Granita Xhake in Dannyja Welbecka, vendar pri tem velja pristaviti, da je domačim nogometašem delo močno olajšal kar Mourinho sam, ki na zelenico stadiona Emirates ni poslal svojih najboljših igralcev. Pri rdečih vragih namreč ne skrivajo, da so v teh dneh osredotočeni izključno na četrtkov povratni dvoboj evropske lige proti Celti iz Viga in preboj v finale drugorazrednega evropskega tekmovanja. »Seveda nismo prišli v najmočnejši zasedbi, saj smo napravili kar osem sprememb. Tako smo se odločili, saj želimo osvojiti evropsko ligo. To je za nas pomembneje kot končati na četrtem mestu. V četrtek je pred nami tekma sezone,« je zatrdil Jose Mourinho.

Še mnogo daljši niz nepremaganosti od Manchester Uniteda je bil minuli konec tedna prekinjen na Hrvaškem, potem ko je Lokomotiva po več kot letu dni prizadejala prvi poraz vodilni ekipi tamkajšnjega prvenstva Rijeki. A še bolj kot zmaga Zagrebčanov pri naših južnih sosedih odmeva vest, da trener Rečanov Matjaž Kek po koncu sezone po štirih letih zapušča Kvarner in odhaja k Crveni zvezdi. O senzacionalni novici so prvi poročali srbski mediji, ki so med drugim zapisali, da je nekdanji selektor slovenske izbrane vrste že pred mesecem dni sklenil ustni dogovor s predstavniki beograjskega kluba, kar pa je Mariborčan včeraj demantiral. »Kdor me pozna, dobro ve, kaj si mislim o tej novici. Z Rijeko imam pogodbo do 15. junija, do takrat pa se ne bom pogovarjal z drugimi klubi. Želim delati in živeti tukaj. Zaradi strokovnega štaba, igralcev, še posebno pa navijačev, si česa takega ne bi privoščil,« je sporočil Matjaž Kek.

Anglija, 36. krog 1. Chelsea 34 26 3 5 72:29 81 2. Tottenham 35 23 8 4 71:23 77 3. Liverpool 36 20 10 6 71:42 70 4. Man. City 35 20 9 6 70:37 69 5. Man. United 35 17 14 4 51:27 65 6. Arsenal 34 19 6 9 66:42 63 7. Everton 36 16 10 10 60:41 58 8. WBA 35 12 9 14 41:45 45 9. Leicester 35 12 7 16 45:54 43 10. Southamp. 34 11 9 14 39:44 42 11. Bourne. 36 11 9 16 52:65 42 12. West Ham 36 11 8 16 45:59 42 13. Stoke 36 10 11 15 39:52 41 14. Burnley 36 11 7 18 37:51 40 15. Watford 35 11 7 17 37:58 40 16. C. Palace 36 11 5 20 46:61 38 17. Swansea 36 10 5 21 41:69 35 18. Hull 36 9 7 20 36:69 34 19. Middles. 35 5 13 17 26:45 28 20. Sunderland 35 6 6 23 28:60 24

Francija, 36. krog 1. Monaco 35 27 5 3 98:29 86 2. PSG 36 26 5 5 77:26 83 3. Nice 36 22 11 3 60:31 77 4. Lyon 35 19 3 13 71:44 60 5. Marseille 36 16 10 10 55:40 58 6. Bordeaux 36 15 12 9 51:41 57 7. St. Etienne 35 12 14 9 40:32 50 8. Nantes 36 13 9 14 36:50 48 9. Guingamp 36 13 8 15 44:49 47 10. Rennes 36 11 14 11 33:39 47 11. Lille 36 12 7 17 37:43 43 12. Toulouse 36 10 12 14 36:40 42 13. Metz 36 11 9 16 38:70 42 14. Angers 36 11 7 18 36:49 40 15. Montpellier 36 10 9 17 47:61 39 16. Caen 36 10 6 20 35:63 36 17. Lorient 36 10 5 21 43:67 35 18. Dijon 36 7 12 17 44:58 33 19. Nancy 36 8 8 20 26:49 32 20. Bastia 35 7 10 18 27:53 31

Italija, 35. krog 1. Juventus 35 27 4 4 71:23 85 2. Roma 35 25 3 7 79:32 78 3. Napoli 35 23 8 4 81:36 77 4. Lazio 35 21 7 7 70:42 70 5. Atalanta 35 19 8 8 59:40 65 6. Milan 35 17 8 10 52:42 59 7. Inter 35 17 5 13 63:44 56 8. Fiorentina 35 15 11 9 57:49 56 9. Torino 35 12 14 9 65:56 50 10. Sampdoria 35 12 10 13 45:49 46 11. Udinese 35 12 8 15 44:49 44 12. Chievo 35 12 6 17 39:54 42 13. Cagliari 35 12 5 18 48:67 41 14. Sassuolo 35 11 7 17 47:55 40 15. Bologna 35 10 8 17 36:52 38 16. Genoa 35 8 9 18 34:59 33 17. Empoli 35 8 8 19 26:55 32 18. Crotone 35 7 7 21 30:54 28 19. Palermo 35 4 8 23 30:74 20 20. Pescara 35 2 8 25 32:76 14

Nemčija, 32. krog 1. Bayern M. 32 23 7 2 80:17 76 2. Leipzig 32 20 6 6 60:32 66 3. Borussia D. 32 17 9 6 67:36 60 4. Hoffenheim 32 15 13 4 59:34 58 5. Freiburg 32 14 5 13 40:55 47 6. Hertha 32 14 4 14 39:41 46 7. Köln 32 11 12 9 47:40 45 8. Werder 32 13 6 13 55:55 42 9. Borussia M. 32 12 7 13 42:46 43 10. Schalke 32 11 8 13 43:38 41 11. Eintracht 32 11 8 13 32:37 41 12. Bayer L. 32 10 7 15 45:51 37 13. Augsburg 32 9 9 14 34:50 36 14. Wolfsburg 32 10 6 16 32:49 36 15. Mainz 32 9 7 16 40:51 34 16. HSV 32 9 7 16 30:59 34 17. Ingolstadt 32 8 6 18 34:55 30 18. Darmstadt 32 7 3 22 26:59 24

Španija, 36. krog 1. Barcelona 36 26 6 4 108:34 84 2. Real Madrid 35 26 6 3 96:39 84 3. Atletico M. 36 22 8 6 66:25 74 4. Sevilla 36 20 9 7 63:45 69 5. Villarreal 36 18 9 9 53:32 63 6. Athletic B. 36 19 5 12 51:39 62 7. R. Sociedad 36 19 5 12 55:49 62 8. Eibar 36 15 9 12 54:46 54 9. Espanyol 36 14 11 11 47:48 53 10. Alaves 36 13 12 11 37:41 51 11. Malaga 36 12 9 15 47:51 45 12. Celta Vigo 35 13 5 17 49:60 44 13. Valencia 36 12 7 17 54:62 43 14. Las Palmas 36 10 9 17 52:67 39 15. Real Betis 35 10 7 18 38:57 37 16. Deportivo 36 7 11 18 40:61 32 17. Leganes 35 7 9 19 30:53 30 18. Sporting G. 36 6 9 21 39:70 27 19. Granada 36 4 8 24 28:78 20 20. Osasuna 36 3 10 23 38:88 19