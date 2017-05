V Društvu počitniško varstvo Kamnik so v sodelovanju z občino Kamnik že pripravili program poletnega počitniškega varstva, ki ga bodo izvajali med 26. junijem in 31. avgustom v središču Kamnika, na osnovni šoli 27. julij, vsak dan med ponedeljkom in petkom od 7. do 16. ure. V varstvo se lahko vključijo učenke in učenci kamniških osnovnih šol od 1. do 5. razreda. Število udeležencev je omejeno; prijave sprejemajo do ponedeljka, 22. maja.

Počitniški program bo letos zaznamovalo mesto Kamnik z okolico, zato so ga poimenovali kar Moje mesto, Kamnik. Vsi tedenski termini bodo poimenovani po znanih Kamničanih, zanimivostih Kamnika z okolico in bodo rdeča nit celotnega programa, pojasnjujejo v društvu.

Varstvo za vse otroke Kot prejšnja leta bo društvo poskrbelo za pester in aktiven program, kjer ne bo manjkalo ustvarjanja, športnih dejavnostih, organizirani bodo različne izlete, ob toplih in sončnih dneh pa bodo otroke popeljali tudi na bazen. V posameznih terminih je prostora za 50 otrok, lani je bilo nekaj terminov povsem zasedenih. Letošnja novost počitniškega varstva bo razširitev unikatnega počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami. Pilotni projekt je društvo pred dvema letoma ustvarilo in preizkusilo na pobudo staršev učencev osnovne šole 27. julij Kamnik, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Projekt je nastal v sodelovanju z osnovno šolo 27. julij Kamnik, sofinancirala pa ga je občina. Namen projekta je seveda zagotoviti možnost počitniškega varstva vsem otrokom v občini, vključno z otroki s posebnimi potrebami, pojasnjujejo na občini. V društvu dodajajo, da so z izkušnjami izjemno zadovoljni, saj so se vsi otroci v terminu, ki je bil namenjen vsem, takoj vklopili in spoprijateljili.