Na izredni seji občinskega sveta so svetniki s 15 glasovi za (od 32 svetnikov) vodenje Goriškega muzeja zaupali Vladimirju Peruničiču. Inženir arhitekture je bil dolga leta vodja novogoriškega oddelka za družbene dejavnosti, vodil je ureditev skate parka v Novi Gorici, trenutno je v kabinetu novogoriškega župana Mateja Arčona zaposlen kot svetovalec za investicije. Nekaj časa je po sili razmer kot vršilec dolžnosti tudi že vodil Goriški muzej.

Še pred glasovanjem pa je predlog za njegovo imenovanje dvignil nemalo prahu. Osem svetnikov iz štirih svetniških skupin (Goriška.si, SDS, NSi in Zveza za Primorsko) je glasovanje protestno zapustilo. »V tej farsi ne bomo sodelovali, na razpis se je prijavilo devet kandidatov, zdaj pa glasujemo o nekom, za katerega nihče ne zna ali noče povedati, zakaj je najprimernejši,« je nejevoljo pred odhodom pojasnil Luka Manojlović (Goriška.si) in dodal, da gre za tipičen primer političnega kadrovanja, za katerega se je teren pripravljal več kot eno leto.

Zgodba z dolgo brado

Zgodba o direktorjih Goriškega muzeja ima dolgo in nesrečno brado. V zadnjih štirih letih so se tam zamenjali štirje. Po nenadni smrti prvih dveh je muzealce začasno vodil strokovni sodelavec novogoriškega župana za investicije Peruničič, ko so hoteli na Goriškem poiskati kandidata s polnimi pooblastili, pa se je začelo zares zapletati. Svet zavoda in zaposleni so menili, naj muzej še naprej vodi Peruničič, občinska kadrovska komisija pa je izbrala drugega kandidata. Razpis je padel, na ponovljenem so prav tako ne brez zapletov in mimo volje zaposlenih in sveta zavoda občinski svetniki potrdili domačina in etnologa Mateja Vranješa. Ta pa je na presenečenje vseh marca odstopil po komaj treh mesecih mandata. Enajst občinskih svetnikov iz vrst SDS, NSi in Goriška.si je tedaj zahtevalo odstop svet zavoda in njegove predsednice Elvire Šušmelj, socialni demokrati pa so vrnili udarec in trdili, da so krizo v Goriškem muzeju zakuhali prav ti občinski svetniki.