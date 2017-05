Na dnevnem redu mariborskega okrožnega sodišča sta bili včeraj razpisani dve obravnavi zoper obdolženega Tomija Kolarja. Izkazalo se je, da gre za dve različni osebi, pri čemer je tisti 38-letni Kolar s Ptuja, ki je soočen z tožilskim očitkom umora, znova vztrajal, da je žrtev zamenjave identitete. Ne trdi sicer, naj sodišče namesto njega na zatožno klop posadi soimenjaka, ki so mu sodili poldrugo uro pred njim v zvezi z nekim drugim kaznivim dejanjem. Pač pa Tomi Kolar vztraja, da sploh ni Tomi Kolar. Kdo je, ne pove.

Okrožna tožilka Mateja Artenjak mu očita, da je 23. novembra lani na grozovit in zahrbten način umoril 41-letnega Ludvika Pukšiča. Zločin se je zgodil v zapuščenih prostorih nekdanje avstro-ogrske kaznilnice v Mariboru. Storilec je spečo žrtev napadel z nožem in jo večkrat zabodel, nato je pobegnil. Kolarja, ki so ga v nezakonitem zatočišču brezdomcev poznali pod imenom Jure, so policisti še istega dne prijeli v kraju Osluševci, ko je hodil proti meji s Hrvaško. Od takrat je v priporu. Krivde ne priznava.

Predsedujoča sodnica Danila Dobčnik Šošterič je včeraj – v tretjem poskusu – vendarle lahko izpeljala predobravnavni narok. Prejšnja dva je morala prekiniti, saj se je obdolženi odrekel po uradni dolžnosti dodeljenih mu zagovornikov.