Devetindvajset zveznih držav v ZDA (od 52) je že legaliziralo uporabo marihuane v medicinske namene, v osmih od njih pa je zakonsko dovoljeno tudi splošno uživanje kanabisa. Seveda industrija znaka, da je lov na tržne priložnosti odprt, ni spregledala. Pred tremi leti ustanovljeno zagonsko podjetje Eaze v več kot sto kalifornijskih mestih dostavlja na dom kanabis za medicinsko rabo več kot 200.000 odjemalcem. Startup, poimenovali so ga uber za travo, zagotavlja strankam dostavo zelenega opoja najpozneje v 20 minutah po telefonskem naročilu.

Tehnološko, ne biološko podjetje Eaze je pred tremi leti ustanovil Keith McCarty, eden od ustanoviteljev podjetja Yammer, orodja za komuniciranje med zaposlenimi v podjetju, ki ga je pred štirimi leti kupil Microsoft za 1,2 milijarde dolarjev. Eaze je bolj tehnološko podjetje kot pa podjetje, ki trguje s kanabisom. Je na podatkovnih bazah utemeljena platforma za distribucijo medicinske marihuane oziroma aplikacija za njeno posredovanje med licenciranimi lekarnami in porabniki. Njihove značilno startupovsko všečne pisarne, polne računalnikov in brez kakršnih koli znakov v zvezi z marihuano, so v finančni četrti San Francisca. Za ustanovitev takšnega zagonskega podjetja se je McCarty, ki marihuane sicer ne uživa, odločil med iskanjem novega poslovnega projekta v kategoriji storitev na zahtevo (on-demand market). Kot pravi, so za uspešen tovrstni posel ključni trije pogoji: da gre za naravno družabno dejavnost (ki jo ljudje izvajajo v družbi ali pa o storitvi pripovedujejo prijateljem), da obstaja fleksibilna oskrba ali ponudba in da vključuje visoko frekvenco uporabe. McCarty je sicer že lani odstopil kot izvršni direktor podjetja in ostal v njem kot strateški svetovalec, zamenjal pa ga je Jim Patterson, dotedanji produktni in tehnološki direktor, ki naj bi podjetje učinkovito vodil skozi obdobje hitre industrijske rasti.

Eaze ni edini Čeprav je Eaze v svojem segmentu najhitreje rastoče podjetje, ni edini startup v komercializaciji legalne uporabe kanabisa in se za svoj kos tržne pogače bojuje s konkurenčnimi podjetji s pomenljivimi imeni – GreenRush, Meadow Care, Nugg in Speed Weed. Konec lanskega leta so v Eazu od glavnih vlagateljev pridobili 13 milijonov dolarjev, skupaj pa so doslej za širitev posla zbrali že 25 milijonov dolarjev investicijskih sredstev. David Chao, eden od vlagateljev v Eaze (iz vlagateljskega podjetja DCM Ventures), se je ogrel za investiranje v tovrstno tehnološko podjetje na osnovi lastnih izkušenj. »Tej ideji sem postal bolj naklonjen po tem, ko sem si z medicinsko uporabo kanabisa učinkovito olajšal hude želodčne bolečine, ki jih ni bilo mogoče rešiti s tradicionalnimi zdravili,« pravi Chao, ki je moral odgovoriti na veliko vprašanj svojih vlagateljskih partnerjev, ko jih je prepričeval o smiselnosti vlaganja v kalifornijski startup za distribucijo marihuane. Pri poslovanju s kanabisom so še močni zadržki in več vlagateljev v Eaze želi ostati anonimnih.