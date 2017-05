Nataša Kramberger: Oče, odpusti jim, meni pa tudi

Minulo soboto sem prvič v življenju izpolnjevala zbirno vlogo za kmete; bil je zadnji dan za oddajo in moje njive pripravljene. V Nemčiji je bilo vse tiho od volilnega molka pred volitvami v deželi Schleswig-Holstein, ki sicer leži med dvema morjema, Severnim in Baltskim, a je bila minuli konec tedna bolj med dvema ognjema. Socialisti in konservativci so se v nedeljo udarili na deželnih volitvah, da bi pokazali, katera smer ima več možnosti, da na jesenskem zveznem izboru izleže novega kanclerja. Tudi v Franciji je vladal volilni molk, da ne rečemo izredno stanje, ki ga je vleklo vse do Berlina, in še dobro, da je bil zadnji dan za oddajo zbirnih vlog, kajti tako sem lahko brez slabe vesti čemela v svoji sobi na trgu Rose Luxemburg, na vse pretege molčala in se preko računalnika ubadala z njivo.