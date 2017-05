Kako zelo je Lionel Messi priljubljen, se je lahko na lastno pest prepričal tudi Reza Parastesh. Iranski študent je minuli konec tedna zaradi neverjetne podobnosti z nogometnim asom Barcelone na ulicah iranskega mesta Hamaden izzval pravcati kaos, zaradi česar tamkajšnji policiji ni preostalo drugega, kot da mladeniča privede na policijsko postajo in zapleni njegov avto.

Kot poroča BBC, je 25-letnik pozornost javnosti prvič vzbudil pred nekaj meseci, ko je na prošnjo očeta oblekel Messijev dres, nedolgo za tem pa je prevzel tudi Argentinčev stil frizure in brade. »Ljudje me sedaj resnično vidijo kot iranskega Messija in želijo, da ga oponašam. Ko se prikažem, so vsi šokirani. Veseli me, da osrečujem ljudi, saj me njihova sreča napolni z energijo, je za AFP povedal Parastesh in še dodal, da se že uči nogometnih trikov, saj želi biti v vlogi petkratnega dobitnika zlate žoge še bol prepričljiv.