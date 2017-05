Dobrodelno akcijo, s katero želijo pomagati živalim, tokrat že devetnajstič zapored pripravlja ekipa Društva za zaščito živali Ljubljana, kjer pravijo, da vsak kupček zbranega papirja šteje. Papir bodo zbirali od 8. do 18. ure, v tem času pa bodo dogajanje na prizorišču popestrili tudi s stojnico društva, predavanjem o psih in nagradno igro, v kateri bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo prispevali papir ali druge izdelke. Ob odpadnem papirju, zamaških in kartušah bodo v društvu namreč zbirali tudi odeje, rjuhe, brisače, posodice in igrače za živali, povodce in ovratnice, pa tudi mleko za pasje in mačje mladiče ter hrano za pse in mačke, sredstva za zatiranje bolh in klopov, za zatiranje notranjih zajedavcev ter razkužila in zdravila. Ob 17. uri bodo obiskovalci lahko prisluhnili tudi predavanju inštruktorice Alje Willenpart iz pasje šole Za psa, ki so jo v ljubljanskem društvu ustanovili lani. Del zbranega denarja bodo v društvu namenili Zavetišču Horjul in Zavodu SVSP – Slovenski veterinarji sterilizirajo potepuhe.