V soboto je voznik osebnega avtomobila v Kranju izsilil prednost pred kolesarjem in povzročil prometno nesrečo z gmotno škodo, v Ratečah je kolesarka med vožnjo zapeljala na makadamsko bankino in med zaviranjem padla čez kolo ter se poškodovala, v nedeljo je pijani kolesar (0,51 mg/l) v Bohinju na kolesarski stezi padel po tleh, včeraj zgodaj zjutraj pa sta bila kolesarka in vozilo udeležena v prometni nesreči v Lazah. Dva motorista sta se poškodovala v prometni nesreči v soboto v Železnikih. Nesrečo je povzročil motorist, ki ni vozil na zadostni razdalji za drugim motoristom in je med zmanjševanjem hitrosti prvega vanj trčil.

»Do prometnih nesreč prihaja, ker udeleženci velikokrat sami povzročajo nevarne situacije. Ena od takih je tudi ta, ko kolesarji, v posameznih situacijah tudi precej na široko, vozijo vzporedno. Prehitevanje take kolone je težavno in nevarno že samo po sebi, če pa cesta poteka v ovinkih in ko kolesarji vozijo drug ob drugem, je tveganje nesreče še večje. Varnega prehitevanja v takih primerih ni!« je opozoril Bojan Kos s PU Kranj. Drugače je, če gre za organizirano vadbo kolesarjev, a mora tako skupino spredaj ali zadaj spremljati vozilo z rumeno lučjo.