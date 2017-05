Za proizvodnjo bodo v Borgli poskušali zbrati 15.000 dolarjev, prve posode v zeleni, modri, roza, zlati barvi pa bodo na voljo za 19 dolarjev. S kefirkom so sicer prepričali več kot 1100 podpornikov in zbrali 52.694 dolarjev, produkt pa danes prodajajo po vsem svetu, je povedal idejni oče Kefirka Marko Borko, ki mu ob boku stoji še Andrej Glažar.

Posoda za pripravo domačo sira je podobna kefirku in je pravzaprav njegova nadgradnja, saj uporabnik lahko sir pripravi iz kefirja, lahko pa »proizvede« tudi druge vrste sira, kot so mocarela, mascarpone ali skuta.

»Za pripravo domačega sira iz kefirja enostavno naliješ kefir v Kefirko posodo za pripravo sira in pustiš odcejati za nekaj ur ali čez noč̌. Strjenemu siru lahko pred serviranjem dodamo še različne začimbe, zelišča ali sadje za boljši okus,« pojasnjujejo v podjetju in dodajajo, da iz 600 mililitrov kefirja nastane od 200 do 300 gramov svežega kremnega sira.