Poslanci so zakon o drugem tiru prvič potrdili 20. aprila, šest dni pozneje pa so svetniki nanj izglasovali odložilni veto, saj so ocenili, da je v zakonu preveč neznank. Kot je v obrazložitvi zahteve za ponovno glasovanje o zakonu na današnji seji DZ izpostavil državni svetnik Jernej Verbič, ne predvideva niti stabilne finančne konstrukcije. Dodal je, so za gradnjo drugega tira v zakonu zagotovljena le sredstva iz državnega proračuna, 200 milijonov evrov.

Izpostavil je tudi nasprotovanje zakonu s strani deležnikov, ki naj bi zagotovili sredstva za financiranje gradnje. Pri tem je Verbič naštel Luko Koper, Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Sekcijo za promet pri Obrtni zbornici Slovenije. Dvom po njegovih besedah vzbuja tudi sodelovanje Madžarske pri projektu, saj pogoji sodelovanja še niso znani.

Prioritetni projekt V imenu vlade je poslance k vnovični potrditvi zakona pozval državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Ponovil je, da je projekt drugi tir prioritetni projekt te vlade in koalicije, da mislijo resno, pa kažejo kažejo rezultati. Kot je spomnil, so za projekt dobili gradbeno dovoljenje, gradijo izvlečni tir, povezali so se z zalednimi državami, dobili podporo Evropske investicijske banke ter Evropske komisije. Leben je izpostavil, da je zakon nujno potreben, če želimo še letos začeti z gradnjo drugega tira. Med drugim se je odzval na očitke svetnikov o nestabilni finančni konstrukciji in njihovo mnenje, da je Slovenija sposobna sama financirati projekt iz proračunskih sredstev. Državni sekretar je opozoril je, da to ni v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu, prav tako je za vlado nesprejemljivo dodatno zadolževanje za ta projekt. Način financiranja, kakršnega je predvidela vlada, je po besedah Lebna transparenten in drugi tir loči od drugih velikih infrastrukturnih projektov, ki so se gradili na pamet z državnim poroštvom.