Sto metrov pred cestninsko postajo Bazara na hitri cesti med Ajdovščino in Novo Gorico se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča. Voznik tovornjaka s kranjsko registrsko tablico se je zaletel v kolono tovornjakov pred seboj in umrl na kraju nesreče. Hitra cesta je bila za osebna vozila zaprta več ur, tovorna vozila, namenjena v Italijo, pa so policisti preusmerjali proti Sežani in nato naprej čez mejni prehod Fernetiči.

S hitre ceste so na pomoč poklicali ob 6.43. Gasilci gasilske enote Nova Gorica so bili na prizorišču med prvimi. Tehnično nezahtevno reševanje je zasenčil tragičen izid nesreče. »Voznik se je zaletel v prikolico stoječega tovornjaka pred seboj in očitno z glavo usodno udaril v vrata prikolice,« je povedal vodja jutranje izmene. Policisti so nesrečo danes preiskovali več ur in o njej obvestili tudi preiskovalnega sodnika in tožilca.