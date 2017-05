»Samomor se nikoli ne sme prikazovati oziroma navajati, implicirati, kot možna rešitev za težave. Esej z naslovom Samomor kot rešitev iz kolesja sistema pa implicira natanko to,« je danes opozorila nacionalna predstavnica pri mednarodni zvezi za preprečevanje samomora Saška Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot so poudarili, se ne želijo vmešavati v delo slovenistov, ampak so se na izbiro naslova letošnjega maturitetnega eseja odzvali zgolj z javnozdravstvenega vidika problematike preprečevanja samomora, s katero se na inštitutu že desetletja poglobljeno ukvarjajo. »Poznamo možne znanstveno dokazane učinke v zvezi s komuniciranjem samomora. Zato menimo, da bi bili za sloveniste oziroma tiste, ki so izbirali tematiko za naslov letošnjega naslova, kompetenten sogovornik,« so dodali.

Za ministrstvo kljub občutljivosti tema maturitetnega eseja ni sporna

Dosedanji odzivi dijakov ob polemikah okoli teme letošnjega maturitetnega eseja kažejo na njihovo zrelost, premišljenost in preudarnost. Kljub občutljivosti teme so razumeli, da ne gre zgolj za vprašanje samomora, temveč za širše kritično razmišljanje o osebnostnem razvoju nasploh, so v odzivu na polemike zapisali na ministrstvu za izobraževanje.

Matura je precej več kot le preizkus znanja; je preizkus vztrajnosti, odločenosti, življenjske zrelosti in zaupanja vase ter zato pomemben mejnik za prihodnost mladih, k zrelosti pa sodi tudi kritično razmišljanje. »Ob branju obeh knjig (Alamut, avtorja Vladimirja Bartola, in Krasni novi svet, avtorja Aldousa Huxleyja), ki sta bili podlagi za letošnji maturitetni esej, so dijaki in dijakinje kritično razmišljali in se pod strokovnim vodstvom o tem tudi veliko pogovarjali,« so navedli na ministrstvu.