Olimpijske vstopnice za igre v Pjongčangu se prodajajo zelo slabo

Prodaja vstopnic za tekmovanja zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu ni spodbudna. Za 600 tisoč vstopnic, ki so bile v Južni Koreji na voljo v prvem krogu prodaje, ni bilo pretiranega zanimanja, saj so jih prodali vsega 27 odstotkov oziroma okoli 162 tisoč. Več zanimanja je bilo le za slovesnost odprtja in zaprtja ter hitrostno in umetnostno drsanje.