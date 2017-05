Igralci St. Louis Blues so se zavedali, da so tik pred izpadom in začeli temu primerno odločno. Že po dobrih dveh minutah je odbitek v gol Nashvillea pospravil Paul Stastny, toda zadetek Kanadčana se je izkazal za njihovega edinega na šesti tekmi. Predators so izenačili po 35 sekundah drugega dela, ko je po lepi paralelni podaji Mattiasa Ekholma zadel Roman Josi. Nashville je v odločilno vodstvo popeljal Ryan Johansen, ki je zadel iz hitrega protinapada. Zmago rumenih je za končnih 3:1 z zadetkom v prazen gol potrdil Calle Jarnkrok.

Podobno odločno so po zaostanku v polfinalni seriji v tekmo krenili igralci Edmontona, toda naftarji se po hitrem vodstvu niso ustavili in Anaheimu že v prvi tretjini nasuli kar pet zadetkov. Častni gol je dosegel Rickard Rakell, ki je le omilil visok poraz s 7:1. V zadnji tretjini se mreža ni več tresla, prvo ime tekme pa je bil s hat-trickom in dvema podajama Leon Draisaitl.