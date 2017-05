Francoske predsedniške volitve so v Parizu minile v izrednih varnostnih razmerah, odmevna in kontroverzna kampanja za novega šefa države pa je močno razdelila francosko javnost. V pariških kavarnah in restavracijah so volitve osrednja tema pogovorov, mediji pa so premišljeno stopnjevali napetost pred včerajšnjim vrhuncem. Nacionalna televizija je na deževno volilno nedeljo s številnimi poročevalci na terenu ves dan podrobno spremljala dogajanje na voliščih in v desnem spodnjem kotu zaslona odštevala minute do zaprtja volišč. Francoski časopisi so natisnili posebne izdaje o predvolilni tekmi, na ulicah so reklamni portreti obeh kandidatov za Elizejsko palačo naznanjali, da gre nemara za najbolj prelomne volitve v moderni dobi Francije. Parižani so nestrinjanje z obema kandidatoma izrazili s trganjem volilnih plakatov, na katerih sta bila Emmanuel Macron in Marine Le Pen porisana s Hitlerjevimi brki. Predvsem kandidatko so tukajšnji prebivalci označevali za »satanistko, fašistko in nacistko«.

Zaradi varnosti ni hokejskega navijaškega parka Pariz je odločno podprl Macrona, vendar predvsem zato, ker v primerjavi z Le Penovo velja za »manjše zlo«. V minulih dneh so se oglasili člani okoljevarstvenega združenja Greenpeace, ki so na Eifflov stolp izobesili transparent, na katerem so izrazili zahtevo za vrnitev bratstva, svobode in enakosti. Večina naših sogovornikov je menila, da »nevarna kandidatka« Marine Le Pen nima nikakršnih možnosti za zmago, ob morebitni njeni izvolitvi za šefinjo države pa so mnogi opozarjali na izbruh množičnega nasilja na ulicah. Napete (politične) razmere so bile v zadnjih dneh stalnica pariškega utripa. Policisti so v polni bojni opremi zavzeli dobesedno vsak vogal razkošne letališke stavbe Charles de Gaulle, poostreno varovanje pa vlada tudi na odmevnih športnih prireditvah. V dvanajstem pariškem okrožju Bercy ravno v teh dneh poteka svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. V okolici dvorane mrgoli varuhov reda in miru, ki jih na povodcih spremljajo belgijski ovčarji. Policija je okoli večnamenske osrednje pariške arene postavila obroč z železnimi ograjami, v strogo varovano območje pa je možen vstop zgolj z veljavno akreditacijo ali vstopnico za tekmo. Organizatorji na večjih športnih tekmovanjih običajno pripravijo tudi navijaški park, vendar ga v Parizu zaradi preventivnih varnostnih razlogov tokrat niso.