Utrinki iz Sarajeva

Dan zmage. Dan svobode. Zlasti svobodo si obetamo, ko mine čas vojne. A je že tako, da nas tudi minula vojna spremlja še dolgo časa. Ne tako redko do naslednje. Na žalost. Slike zadnje balkanske morije so še vedno žive. So različne, a vsaka na svoj način prikliče pred oči usodni čas. V zadnjem desetletju sem pogosto obiskal Sarajevo in tako tam prebil kar nekaj časa. Premalo za poglobljen vtis in preveč za mirno spanje.