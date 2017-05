Francoske predsedniške volitve: Izgubljeno v zmagoslavju

Mlad francoski pisatelj Edouard Louis je prejšnji teden v New York Timesu napisal zelo oseben prispevek o očetu. »Zakaj moj oče voli Le Penove« je naslovil razmišljanje o odraščanju v revščini na severu Francije sredi devetdesetih let. Oče je bil tovarniški delavec, zaradi nesreče pri delu priklenjen na posteljo, nezmožen preživljati družino, zato je moral sin prosjačiti sorodnike za hrano. Ekonomske in osebne razmere so očetu ustvarile zagrenjeno prepričanje, da so nanj vsi pozabili; da v politiki ni več nikogar, ki bi se postavil za ljudi njegovega kova ali za revna okrožja, v kakršnem stoji njegov dom. Zato je volil Jean-Maria Le Pena. Louis, ki ima z očetom skrhane odnose, ne ve zagotovo, koga je oče podprl včeraj, a ne dvomi, da je to Marine Le Pen.