»Sam sem naredil napako. Nisem začel krožiti v vetru z drugimi kolesarji in se pomešal med kolesarje Quick.stepa in druge, ki so bili še zraven. Niso me poklicali iz spremljevalnega avtomobila v pomoč Vincenzu Nibaliju. Najprej sem mislil, da je tudi on med nami v ospredju. Na srečo ni izgubil ničesar proti glavnim favoritom,« je Luka Pibernik, eden od slovenske šesterice na jubilejni 100. izvedbi zgodovinskega Giro d' Italia, opisal turbulenten zaključek tretjega dne dirke na Sardiniji. Kolesarju ekipe Bahrain Merida se je odpirala sijajna priložnost. Če bi »preživel« še dobrih 100 metrov selekcije, ki so jo v močnem bočnem vetru naredili kolesarji belgijske ekipe, ki so do zmage in rožnate majice pripeljali Kolumbijca Fernanda Gavirio, bi tudi mladenič iz Suhadol lahko upal na senzacijo, čeprav je na Giru predvsem v pomoč italijanskemu zvezdniku.

Tudi preostala peterica je zelo vidna. Še najmanj je videti Kristijana Korena, a je bil vse tri dni najbolj v ospredju in je 18. v skupnem seštevku pred nadaljevanjem v torek s ciljem na Etni. Jan Tratnik je v dresu poljske ekipe CCC s slovensko zastavo državnega prvaka naredil največ promocije za Slovenijo. Celotno nedeljsko popoldne je bil tri ure (122 km) v središču pozornosti milijonske publike kot ubežnik. »Zaradi vetra ni bilo nikakršne možnosti, da bi beg uspel. Vseeno sem poskusil, uspel in izpolnil enega od ciljev. Zadovoljen sem. Nogi sta močni, super se počutim,« je bil kljub izčrpanosti, potem ko ga je glavnina kot zadnjega ujela 27 kilometrov pred ciljem, zadovoljen novinec na tritedenski dirki Jan Tratnik. Dobil je nagrado fuga (beg dneva) in bil najhitrejši na edinem gorskem cilju etape. Premalo, da bi iz modre majice slekel Eritrejca Daniela Teklehaimanota.

Eden športnih osmoljencev začetka Gira je mladi Avstralec Cadel Ewan, ki mu kot mentor odlično pomaga Luka Mezgec (Orica Scott), 17. v soboto v cilju. Ewan je v petek in nedeljo dobil sprint zasledovalne skupine, v soboto pa mu je v odločilnem trenutku noga zdrsnila s pedala in slavo je pobral Nemec Andre Greipel. Najboljši sprinter. Bera 0. »Ja, ni kaj. Moramo se sprijazniti. Še bodo priložnosti. Vedno nekaj zmanjka do slavja. V soboto sem pripravil teren, da bi v zadnjih 400 metrih z mojim pospeševanjem Ewan dobil nekaj zaleta v zavetrju, a je na žalost zavil na drugo stran,« je podrobnost, ki je odločila tudi o zmagovalcu, opisal izkušeni Kamničan Luka Mezgec. Greipel je zmagal izza Mezgečevega zavetrja, je priznal Gorila.