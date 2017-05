Ko slovenskemu znanstveniku ali znanstvenici uspe pridobiti projekt na mednarodnem razpisu za raziskovalna sredstva, je novica običajno zanimiva le za ožje znanstvene kroge. Nedavni uspeh slovenske zgodovinarke Marte Verginella pa je, prav nasprotno, široko odmeval. »Z razlogom,« poudarja prorektor za znanost na Univerzi v Ljubljani dr. Martin Čopič, »projekt je bil uspešen, ker je izkazal potrebno znanstveno odličnost.« Čopič ob tem opozarja na skrb vzbujajočo pičlo bero odobrenih prijav na prestižnih mednarodnih razpisih in vzroke za to.

Zamolčana zgodovina žensk

Marta Verginella, profesorica na oddelku za zgodovino na ljubljanski filozofski fakulteti, je šele tretja slovenska raziskovalka, ki ji je uspelo pridobiti prestižni ERC Advanced Grant 2016 za uveljavljene raziskovalce, vreden kar 2,3 milijona evrov. Pravzaprav je prva ženska raziskovalka v enajstletni zgodovini tega evropskega sklada in prva s področja humanističnih ved; pred njo je to uspelo le dr. Tomažu Prosenu s Fakultete za matematiko in fiziko UL in Draganu Mihailoviću z Instituta Jožefa Stefana. Ko