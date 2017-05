Konferenca Podim, ki jo soustvarjajo organizacije startup ekosistema iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške, naj bi te dni vnovič povezala okoli 800 udeležencev, ki bodo lahko mrežili z več kot 50 mednarodnimi investitorji, za več kot 250 predstavnikov startupov iz 20 držav pa bodo organizirali okoli 200 spoznavnih sestankov.

Prvi dan dvodnevne konference, ki se bo začela v sredo, bodo že tradicionalno zaokrožili z izborom najboljšega startupa. Za naziv startup leta 2017 se bodo tokrat desetič potegovale ekipe AgiliCity, Optibar, Potenza Innova, 45HC, Fastcast in Viar. Najboljši bo za nagrado deležen osebnega svetovanja partnerja ameriškega pospeševalnika 500 startups Marvina Liaoa ter sodelovanja na festivalu Pioneers na Dunaju.

»Že v nekaj tednih bo naša tehnologija, ki povezuje avtobuse in vlake z nizkocenovci, na voljo uporabnikom večjih iskalnikov letalskih vozovnic, najprej v Nemčiji in Španiji,« je povedal Matej Gaser, direktor GoAvio, ki je bil lani s svojo ekipo, ki je izdelala platformo nizkocenovci, izbran za startup leta.

Platforma nizkocenovci je bila sprva namenjena iskanju nizkocenovnih letalskih prevozov, pozneje pa so jo nadgradili še s povezovanjem letov in javnega prevoza, ki jih bodo uporabniki lahko poiskali v metaiskalnikih, kot sta denimo skyscanner in kayak. Na tak način bi lahko dosegli več 100 milijonov ljudi na mesec.

Izbor najboljšega zagonskega podjetja Gaser pozdravlja, saj mladim podjetjem pomaga krepiti prepoznavnost, kar je zelo pomembno tudi pri gradnji ekipe, ki se mora s širitvijo posla tudi uspešno večati. V GoAvio, ki je bil še maja lani tričlanski, trenutno dela že devet sodelavcev. Glede na svetovne turistične trende Gaser verjame, da bo platforma po uspešnem testiranju na ruskem trgu v Evropi dobro zaživela in da bodo kmalu lahko želi tudi večmilijonske prihodke.

V dveh dneh konference Podim, ki letos poteka že 37. in je ena največjih in najvplivnejših startup konferenc v regiji, se bo v mariborskem Habakuku odvilo več kot 50 predavanj, delavnic, okroglih miz in svetovanj. Zanimiv bo investicijski del konference (Podim Challenge) s tekmovanjem za najboljši poslovni načrt ali predstavitve idej (pitching) za zagonska podjetja v zgodnjih fazah razvoja, ki iščejo semensko naložbo tveganega kapitala ali strateško partnerstvo z velikimi uveljavljenimi podjetji. jpš