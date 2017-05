Dekleta je islamistična milica Boko Haram izpustila v zameno za nerazkrito število v Nigeriji zaprtih njenih članov, danes pa so jih prepeljali v glavno mesto Abuja, kjer jih je sprejel predsednik Muhammadu Buhari. 82 najstnic, ki so v ujetništvu preživele tri leta, je v bližini meje s Kamerunom prevzela nigerijska vojska, zanje pa so nato poskrbeli tamkajšnji medicinski delavci, ki so navedli, da je njihovo zdravje sorazmerno zadovoljivo. Neimenovani vir je za AFP navedel, da je imelo eno izmed deklet s sabo otroka, starega okoli dve leti. Shehu Sani, nigerijski senator, ki se je z islamisti na severu države, kjer so razglasili kalifat in se povezali z Islamsko državo v Iraku in Siriji, pogajal že pri lanski izpustitvi 21 deklet, pa je povedal, da so tokratna pogajanja trajala skoraj štiri mesece, podrobnosti ni navedel. Skrivnost je tudi, kaj so dobili ugrabitelji v zameno. Obveljalo je, da ni šlo za denar, ampak za vidne pripadnike Boko Harama. AFP je poročal o treh čadskih državljanih, ki menda spadajo v najožji krog vojaških poveljnikov izmuzljivega in že nekajkrat odpisanega vodje milice Abubakarja Shekauja.

Chibok je le vrh ledene gore

Boko Haram, ki v prevodu iz najbolj razširjenega čadskega jezika hausa pomeni zahodna izobrazba prepovedana, se je kot gibanje proti zahodnjaški kulturi porodilo leta 2002. Sčasoma se je radikaliziralo in leta 2009 začelo vojaške in druge nasilne operacije, v katerih je bilo do zdaj predvsem v severovzhodni Nigeriji ubitih 20.000 ljudi, več tisoč pa ugrabljenih, med njimi stotnije šolarjev. Svetovno najbolj odmevna je bila ugrabitev srednješolk v Chiboku aprila 2014, ko so skrajneži pod pretvezo varnostnikov odpeljali 276 deklet, ki so se pripravljale na izpit iz fizike. Omenjeni podatek je obveljal za najbolj zanesljiv, saj se je ob ugrabitvi razpravljalo o različnih številkah, podobno je obveljalo, da je petdeseterici deklet, starih od 16 do 18 let, uspelo v naslednjih dneh pobegniti. Tudi njihov pobeg so spremljale različne informacije, med njimi ta, da so jih ugrabitelji izpustili, ker so bile islamske vere oziroma so vanjo prestopile. Povod za takšne razlage so bile poprejšnje akcije Boko Harama na muslimanskem severu Nigerije, kjer je precej razširjena krščanska vera. Tamkaj ugrabljene kristjanke prisilno poročajo z muslimani, moške kristjane pa pobijajo.

Val mednarodnih obsodb skupaj z ugotovitvami, da bi nigerijska oblast lahko preprečila ugrabitev, ni tedaj v ničemer pripomogel k razjasnitvi usode deklet. Izkazalo se je, da je bila oblast štiri ure prej obveščena o nočnem vpadu lažnih varnostnikov v šolo, kamor je prišlo okoli 500 okoliških šolarjev samo na izpit, ker je bila prej zaradi splošnega varnostnega tveganja zaprta. Vsak dan so se tudi vrstila poročila o njihovem premeščanju prek meje v Čad in Kamerun, britanski Guardian pa je konec aprila poročal o akciji kraljevega letalstva, ki je odkrilo ugrabljene šolarke, a ni dobilo dovoljenja nigerijski oblasti za posredovanje z obrazložitvijo, da gre za nigerijsko nacionalno zadevo, ki jo bodo rešile njihove obveščevalne službe in varnostne sile.

Po sobotni zamenjavi je v rokah Boko Harama še okoli sto deklet iz Chiboka, sicer pa menda njihovo usodo deli še na stotine drugih. Tako neopaženo kot ugrabitev 300 šolarjev v Damasku ob meji z Nigrom novembra 2014 so šle mimo svetovne javnosti še številne druge, pa tudi vesti o osvoboditvi drugih deklet. Nigerijski vojski jih je januarja lani v obsežni akciji proti Boko Haramu uspelo osvoboditi okoli tisoč, a ker ni bilo nobene iz Chinoka, so njihove zgodbe o spolnem suženjstvu in trpinčenju v rokah skrajnežev ostale bolj spregledane.