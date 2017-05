Slovenska startup skupnost to sredo v Sputniku pripravlja še eno zanimivo razpravo v nizu dogodkov Startup Cafe. Tokrat se bodo posvetili industriji videoiger in vprašanju, ali lahko v Sloveniji ponovimo zgodbo igričarskega samoroga, podjetja Outfit7, iz katerega izhaja slavni govoreči maček Tom, za katerega sta Samo in Iza Login prejela milijardo dolarjev.

Ob jutranji startupovski kavi bosta o svojem poslu govorila Primož Strajnar iz studija Tricky Tribe, kjer so razvili igro Tinker Island, in Marko Grgurovič, glavni razvijalec igre Mordhau, za katero so pred kratkim na Kickstarterju zbrali kar 300.000 dolarjev. »Primerjava z Outfit7 ni najbolj posrečena, saj so naš trg igre za namizne računalnike in ne mobilne naprave. Naš cilj je ustvarjati igre, ki bi si jih tudi sami želeli igrati, in čim večja ohranitev samostojnosti,« je o provokativni zamisli, da bi lahko bili naslednji Outfit7, dejal Grgurovič.

Poslovna strategija odvisna od vrste iger Tako je povsem drugačen tudi trg, na katerega vstopajo. Konkurenca ni tako huda kot pri igrah za mobilne naprave, je pa vseeno ključna gradnja online skupnosti, ki širi novice, da je igra v izdelavi, in pripelje goreče igralce, ki to širijo naprej, pravi razvijalec. »Da take privržence ohranimo, je potrebna redna komunikacija z njimi tako na forumih kot tudi z videom in podobno. Pri tem imamo zelo osebni pristop, torej kot posamezniki, in ne kot korporacija brez obraza,« pravi Grgurovič. V nasprotju z mobilnimi igrami je pri njih drugačna tudi monetizacija iger. Ceno igre uporabnik plača ob nakupu, pozneje znotraj igre pa je nakupov malo ali pa sploh nič, pojasnjuje. »Po končanem razvoju bomo za nadaljnje posodabljanje igre mogoče imeli tudi možnost dodatnih nakupov v igri, a ti ne bodo nikdar segali do dobičkov iger, ki se lahko igrajo zastonj, saj je to povsem drug model poslovanja,« je še povedal Grgurovič. Za takšnega so se denimo odločili v podjetju Tricky Tribe, kjer so razvili istoimensko brezplačno mobilno igro. To je približno tako, kot če bi se v trgovini lahko odločali med 50.000 vrstami različnega brezplačnega kruha, trg mobilnih iger oriše Primož Strajnar. In kako torej biti in ostati viden? »Lahko ti pomagata Google in Apple, a moraš imeti odlično izdelano igro in zadostiti vsem kriterijem, poleg tega pa še ogromno sreče in dobre odnose z gigantoma, lahko denimo plačaš Disneyju, da ti posodi svoje like, lahko pa plačuješ za oglase, vendar moraš potem tudi zaslužiti od igralcev, ki so takšno igro brezplačno prenesli,« pojasnjuje sogovornik.