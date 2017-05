Maja Kosi obiskuje šele prvi letnik splošnega programa Gimnazije Celje – Center, pa je že pošteno vpeta v podjetništvo. »Vsega je kriva Lilly. Moj svet se že tri leta vrti okrog nje, saj mi lepša življenje. V prostem času sem se prav zaradi nje začela veliko ukvarjati s fotografijo, tudi šivati sem začela zaradi nje. Igram kitaro, rada snemam videe in jih objavljam na youtubu, večino prostega časa pa je namenjenega psički, skupnim sprehodom, pasji šoli, aktivni sva tudi športno. Rally obedience je posebna oblika športa za pse,« o sebi in svoji ljubljenki pove Maja Kosi.

Seveda Lilly ni mogla voditi okoli brez primerne oprave. Sprva je ovratnice, oblačila, povodce in igračke izdelovala le zanjo, od lanskega decembra pa jih lahko vsakdo naroči in kupi na FB-platformi Doggy Lilly. »Vse se je začelo po naključju. Bili smo na morju in zdolgočaseno sem si na facebooku ogledovala strani za pse. Povezala sem se z nekim dekletom, ki je objavljala slike izdelkov za ljubljenčke, in prijazno mi je povedala, kako se tega loteva, kje kupuje materiale. Ko smo se vračali z morja, sem v Ljubljani že kupila material,« prizna.

Majina ustvarjalnica ji že prinaša prihodke Takoj je na FB skreirala profil Majina ustvarjalnica, kjer je objavljala fotografije izdelkov, s katerimi je opremila Lilly. »Prav kmalu se mi je oglasilo neko dekle s prošnjo, naj ji izdelam komplet za njenega kužka. Takoj sem se ga lotila. Takšnih prošenj je bilo potem vse več,« pripoveduje, »in tako sem začela prodajati. Pol leta je trajalo, da sem vse organizirala. Zdaj delam prek osebnega dopolnilnega dela, tako da je vse uradno.« Maja Kosi je za izdelavo prvega pasjega kompleta zaračunala 30 evrov. »Kaj dosti zaslužka ni bilo, ko sem odštela stroške materiala. Vsega naročam iz tujine, v Sloveniji ni mogoče dobiti lepih vzorcev blaga, kakovostnih sponk ali vzdržljivih vrvi. Ogromno sem se naučila. Kako moraš sestaviti besedilo za objavo na spletu, kdaj objavljati, kako se lotiti marketinga, stika s pravimi ljudmi, kako se dokopati do vrednotnic in na koncu vsakega meseca izpolnjevati administrativne obrazce… Praktično vse sem se naučila na facebooku,« poudari mlada sogovornica. »Kmalu mi je bilo jasno, da je to nekaj zame. V dobrega pol leta sem prodala že več kot 20 kompletov ovratnic in povodcev. Res je, da je konkurenca na tem področju v zadnjem času kar huda, a jaz delam s srcem.«

Najprej šola, nato pasja oprema Kljub resnemu podjetniškemu žaru se 16-letnica zaveda, da je šola na prvem mestu. »Vem, da bom le s primerno izobrazbo lahko uresničila svoje sanje,« nadaljuje. »Podjetništvu zdaj pač namenjam svoj prosti čas, ideje, kako še izboljšati izdelke, kakšne vzorce uporabiti, se mi ves čas vrtijo po glavi. V pletenju povodcev, recimo, sem se zdaj že tako izurila, da to lahko počnem tudi med kakšnim drugim opravilom. V dveh urah je končan. Šivanje zahteva večjo zbranost. Šele ko končam vse obveznosti za šolo, se ga lotim. V glavnem ob koncu tedna.« S svojim ustvarjanjem je Maja doslej že kar nekaj zaslužila in njeni domači so upravičeno ponosni nanjo. »Podjetniški krožek na šoli je bil zame pravo odkritje. Spodbudil me je tudi k temu, da že razmišljam o širitvi svoje ponudbe na tuje trge. Slovenija je majhna. Verjamem, da bom potencialne kupce prepričala s kakovostjo in unikatnostjo svojih izdelkov. Najraje delam po naročilu, po dogovoru s stranko, ker je potem zadovoljstvo največje.«