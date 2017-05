Čeprav je kazalo, da bodo prve letošnje briške češnje na trg prišle med prvomajskimi prazniki, pa je odločilno vlogo spet odigrala narava. Nizke temperature in deževno vreme je upočasnilo dozorevanje, že skoraj zrele češnje pa so začele pokati. Na svoj račun so tako prišli kosi in drugi ptiči, ki so stalni obiskovalci češnjevih nasadov.

Suša, zmrzal in mušice »Kazalo je, da bodo češnje letos dozorele vsaj 14 dni prej kot običajno. Tako pa so podobno kot pred tremi leti, kar je še vedno zgodaj. Aprilska zmrzal nas ni posebej prizadela, ker imamo nasade na višjih legah. Manjši pridelek bo zaradi suše v času cvetenja. Poleg tega pa se moramo spopadati še z vinsko mušico drozofilo, ki močno uničuje pridelek,« pravi Aleksij Mavrič in dodaja: »Dokler ne bomo našli rešitve za drozofilo, ne bomo širili nasadov češenj. Obnova je predraga. Sicer načrtujemo še več nasadov avtohtonih sort, predvsem karnjevk, ki so odlične za marmelade in tudi za sušenje. Prav tako bomo uredili nove nasade avtohtonih briških marelic in kakijev.« Po Mavričevih besedah zanimanje za češnje narašča. Vse več kupcev prihaja v Brda, na češnje nestrpno čakajo tudi v vrtcih in šolah, kamor jih z Mavričeve kmetje redno vozijo. »Prve letošnje češnje smo nabrali prav za vrtce in šole. Za trg jih skoraj nimamo. Vse, kar pridelamo, tudi prodamo. Dobro so nas sprejeli tudi v nekaterih večjih trgovskih centrih,« je dodala Dolores Mavrič, ki je vešča obiranja, obenem pa skrbi za pripravo češnjeve in marelične marmelade. »Marmelade pripravljamo po starih receptih, ki so naša družinska zakladnica. Znanje naših prednikov prenašamo iz roda v rod,« še pove Dolores.

Že tretje leto ista cena Mavričevi češnje prodajajo po šest evrov za kilogram. »Cene nismo spremenili že tri leta. In to kljub letošnji po količini slabši letini. Češnje bodo zorele pet do šest tednov. Najprej obiramo sorto early burlat, nato pride na vrsto burlat. Največ pa pričakujemo od avtohtone sorte karnjevka, ki jo uporabljamo predvsem za pripravo marmelade. V ta namen smo zasadili poseben češnjev nasad. Karnjevke bodo dozorele čez štiri tedne,« razlaga Aleksij, ki si tudi prizadeva, da bi se briški pridelovalci češenj in drugega sadja združili in skupaj nastopali na trgu. »Veliko zanimanje vlada tudi za sušeno sadje. V naši sušilnici bi lahko posušili veliko več sadja, kot ga zdaj. Tu gre predvsem za kakije, marelice in jabolka. Sušimo tudi češnje. Kakije odkupujemo po Brdih in na Koprskem. Žal jih je premalo in ne moremo zadostiti povpraševanju. Povečujemo tudi proizvodnjo sušenega, ekološko pridelanega kakija,« še pove Aleksij Mavrič.

(Briške) češnje Eden izmed kupcev na ljubljanski tržnici nas je obvestil, da nekdo že prodaja briške češnje. Ko smo zadevo preverili, smo videli, da je prodajalec imel na stojnici še lanski napis, ki ga je zdaj tudi prekril. Na stojnici prodaja češnje, pa jagode in šparglje. Seveda ne iz Goriških brd. Ko bodo češnje v Brdih dozorele, pa bo imel, tako pravi, tudi briške hrustavke.