5354 mopedov, ki ne zmorejo več kot 25 kilometrov na uro, je po zadnjih podatkih ministrstva za infrastrukturo že registriranih in na zadnjem blatniku nosijo registrsko tablico z rdečimi številkami. Koliko lastnikov takih mopedov tudi po prvem maju, ko veljajo novi predpisi, še vedno ni uredilo dokumentacije, seveda ni znano. Tudi vozniki mopedov se bodo zdaj morali držati novih pravil. Obvezna je čelada (ta je za male mopede lahko kolesarska), voziti morajo, kjer je to mogoče, po kolesarski stezi, potniki na mopedu morajo biti stari najmanj 12 let, voznik mopeda, ki prevaža potnika, pa ne sme biti mlajši od 16 let.

Ali vozniki že upoštevajo nova pravila in kako so se razrešile številne birokratske težave pri tehničnih pregledih in registracijah, smo skupaj s policisti Policijske postaje Radovljica preverjali na terenu. Gorenjski policisti bodo namreč še nekaj dni voznike mopedov na morebitne nepravilnosti ali kršitve predpisov zgolj opozarjali in jim dajali navodila, kaj novega morajo upoštevati in kaj še postoriti. Nato, kakopak, sledi kaznovanje. Predpisane kazni so nekajkrat višje od stroškov registracije in zavarovanja ter nakupa čelade. Kazen za vožnjo brez čelade znaša 120 evrov, če moped ni registriran, pa vas bo to stalo kar 500 evrov, če imate predelan moped (se pravi, da pelje hitreje od predpisanega), je kazen 400 evrov, ko pa se prištejejo še stroški morebitnega zasega in odvoza vozila, postopka in morebitne globe, če nimate izpita, so stroški lahko izjemno visoki. Po drugi strani je strošek registracije sto evrov (35 manj, če je vozilo že vpisano v register in če ni potreben postopek dokazovanja lastništva), k temu je treba prišteti še od 25 do 35 evrov za zavarovanje.

»Na Bledu so vsi registrirani«

»Moped vozim dve leti. Čelada je vedno na glavi. Ne samo zaradi varnosti in predpisov, enostavno je boljši občutek. Predpise poznam, oče je že aprila uredil vse potrebne papirje, lastništvo pa dokazoval z dvema pričama. Sploh je zadovoljen, ker je zdaj treba urediti tudi zavarovanje. Ravno včeraj mi je moped padel na neki avto, pa na srečo ni bilo škode. Če bi bila, bi jo plačala zavarovalnica, prej pa bi to moral plačati sam. Tudi prijatelji imajo vse urejeno. Na sploh gledam po Bledu, da imajo prav vsi zdaj mopede že registrirane,« je povedal zgovorni 15-letni Jakob, ki so ga policisti ustavili v preventivni akciji opozarjanja mopedistov. Niti opozorila ni dobil od mož v modrem. Vse po predpisih. Na sploh so gorenjski mopedisti očitno zelo pridni. V nekaj urah policijska patrulja ni našla niti enega kršitelja. Pa sta se policista kar trudila… Tamara z Bleda je vozila moped, ki presega 25 kilometrov na uro, in ga je imela registriranega že prej. Tudi ona bi jo odnesla brez kakršne koli kazni. »Zelo pametno se mi zdi, da je zdaj potrebna registracija in čelada tudi za šibkejše mopede. Tudi pri nižjih hitrostih hitro pride do zdrsa, glava pa je občutljiva,« pametno razmišlja Blejka.

Zdaj je tudi že povsem jasno, da v kategorijo mopedov, ki zmorejo več kot 25 kilometrov na uro, sodijo tudi priljubljeni piaggio ciaoti. Številni lastniki teh vozil so namreč do zdaj, sploh po mestih, mopede uporabljali kot kolesa. Brez čelade in po kolesarskih stezah. To je prekršek, ki vas lahko močno udari po žepu. »Te mopede vozijo otroci, ki tudi pravega izpita nimajo. A za njih se pravzaprav ni nič spremenilo. Mopedi morajo biti registrirani, voziti jih je treba po cestah in s čelado na glavi,« je dejal pomočnik komandirja na PP Radovljica Bojan Eljon. »Prav zato so tudi take akcije, da ljudi ozavestimo in opozorimo ter šele nato kaznujemo,« je dodal Eljon.