»V zadnjem obdobju ponovno ugotavljamo, da se predvsem na določenih odsekih avtocest, kjer je gostota prometa manjša, posledično pa vozne lastnosti zelo dobre, pojavlja več posameznikov, ki vozijo hitreje od 200 kilometrov na uro. Zato se policija na avtocestah posveča predvsem takšnim kršitvam – postavljamo mobilna ohišja, izvajamo meritve z nadvozov, uporabljamo provido…« nam je ob koncu aprilskega vseslovenskega nadzora hitrosti v prometu povedala tiskovna predstavnica policije Vesna Drole. Največ hujših nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se sicer še vedno zgodi v naseljih, zato policija nadzore največkrat opravlja na teh območjih. Pa tudi zunaj naselij, predvsem na cestah, zanimivih za posamezne vrste udeležencev, na primer motoriste.

Prehitra vožnja je med glavnimi vzroki nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Med nadzorom od 17. do 30. aprila je policija ugotovila 5639 prekoračitev hitrosti. Največ v naseljih, 3710, na avtocestah in hitrih cestah 1531, na cestah zunaj naselij pa 389. Po besedah Droletove je število ugotovljenih kršitev pričakovano.

Že kilometer pomeni veliko

Pri izvajanju meritev hitrosti je največji učinek pričakovati v kombiniranih nadzorih – takih, pri katerih vozniki vedo, kje so radarji, in takih, kjer gre za nepričakovana mesta. Na določen delež voznikov napovedani nadzori delujejo preventivno, na nekoliko daljši rok pa se tako vendarle spreminjajo tudi vozne navade in začnejo voziti počasneje. »Vedenje drugih pa je delno mogoče spreminjati le tako, da jih pogosteje nadziramo in zalotimo pri prekršku, zato pomemben segment nadzora ostaja tudi nenapovedana prikrita oblika dela,« Droletova odgovarja na vprašanje, v kolikšni meri so koristne (ne)napovedane kontrole hitrosti.

Vsekakor pa bi z umirjanjem hitrosti lahko ohranili številna življenja, saj teža poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Na primer: ob trku pri hitrosti 50 kilometrov na uro je 85-odstotna verjetnost, da bo pešec umrl. Pri 30 kilometrov na uro se ta verjetnost zmanjša na deset odstotkov. Če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali samo za en kilometer na uro, bi se število nesreč zmanjšalo za okoli štiri odstotke, opozarja policija.