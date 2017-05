Klampferjeva Grepove nepremičnine v Stožicah prodaja brez pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo je Grep pred leti sklenil z Mestno občino Ljubljana z namenom gradnje športne dvorane in nogometnega stadiona. Cenilec nepremičnin je namreč ocenil, da bi stečajna upraviteljica brez te pogodbe za Grepove nepremičnine iztržila bistveno več, kot če bi pogodba ostala v veljavi.

Kot potencialnega kupca se je omenjalo družbo poslovneža Izeta Rastoderja, ki je od nekaterih bank odkupila terjatve, ki so jih imele do Grepa. Iz družbe Rastoder so pred časom tudi potrdili, da imajo načrte z nakupovalnim središčem, a jih niso želeli razkrivati. Iz brošure za letošnji mednarodni investicijsko-nepremičninski sejem v Cannesu pa je bilo razvidno, da bi Rastoder poleg nakupovalnega središča blizu nogometnega stadiona rad gradil tudi stolpnico, v kateri bi bil hotel. Rastoder je sicer nedavno za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da bodo počakali, ali se bo na dražbi našel kakšen drug kupec za Stožice. »Če ne bo drugih ponudnikov, se bomo skušali s sodiščem dogovoriti za kompenzacijo,« je takrat dejal Rastoder. Nadalje je pojasnil: »Menim, da bi bilo popolnoma nesmiselno, da bi dvakrat plačali za lastništvo Stožic, glede na to, da smo plačali za terjatve bank. Poleg tega bo po nekaterih ocenah treba vložiti še okoli 30 milijonov, preden bi lahko trgovski del Stožic predali uporabnikom, ali pa 50 ali 60 milijonov, če bi to storili na ključ.« vb