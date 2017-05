Za prenovo Trubarjeve ceste je občina v letošnjem in proračunu za prihodnje leto predvidela 2,4 milijona evrov. Prenavljali naj bi jo predvsem zaradi obnove komunalne infrastrukture, sicer pa po zagotovilih občine niso predvideni večji posegi v to ulico, ki je zelo raznolika in posebna. Zato naj bi pred prenovo občina stopila v stik s stanovalci in lastniki oziroma najemniki lokalov ter jim predstavila idejne zasnove ureditve ulice. »Projektna rešitev bo v največji meri upoštevala specifiko Trubarjeve ceste in urbani ambient ene najstarejših mestnih ulic,« so pred časom povedali na občini. pp