Že desetletja stanovalcem Bleiweisove ceste mir podnevi in ponoči kali hrup, ki ga na starih tračnicah povzročajo težke stare dizelske lokomotive in vagoni, zadnja štiri leta pa ga spremlja še hrup zaradi povečanega prometa po tej štiripasovnici. V neposredni bližini Bleiweisove ceste sta tudi dva vrtca, za katera je Nacionalni inštitut za javno zdravje že pred zaporo Slovenske ceste opozoril na preseganje kritičnih vrednosti za hrup, a se do danes nihče še ni lotil reševanja te problematike. Občani so poiskali pomoč pri Slovenskih železnicah, na Mestni občini Ljubljana, obrnili so se tudi na inšpektorat za okolje, a z vseh strani so dobili odgovor, da imajo zvezane roke, dokler ne bo pristojno ministrstvo za okolje in prostor pripravilo operativnega programa varstva pred hrupom s pomembnih železniških prog in cest.

»To sklicevanje je neutemeljen izgovor za prelaganje in kolektivizacijo odgovornosti ter izogibanje zakonskim obveznostim. Saj nismo v pravni praznini, imamo dovolj zakonskih predpisov, ki urejajo to področje, in upravljavci hrupa bi morali prevzeti odgovornost za ogrožanje zdravja ljudi,« so bili sprva ogorčeni v slovenski veji mednarodnega društva za varovanje okolja Alpe Adria Green, ko so se obupani stanovalci obrnili nanje. Kmalu za tem je bil še klic na pomoč iz četrtnih skupnosti Moste in Polje, kjer prav tako trpijo zaradi hrupa z železniških tračnic, in takrat so se odločili za drugačno strategijo. Oktobra so Republiko Slovenijo prijavili evropski komisiji.

Ponavljajoči se izgovor Neposredni vplivi hrupa na zdravje že dolgo niso več pod vprašanjem, temveč imajo znanstveno podlago. Deloma tudi zato evropska zakonodaja že vse od leta 2002 sili članice Evropske unije k reševanju problematike hrupa v večjih mestih. Slovenija očitno spada v družbo tistih držav, ki hrupa ne jemljejo resno. Hrup zaradi cestnega in železniškega prometa na številnih območjih po vsej državi presega mejne vrednosti, a okoljsko ministrstvo še ni pripravilo niti operativnih programov varstva pred hrupom, kaj šele, da bi pristojni začeli izvajati protihrupne ukrepe. Evropska komisija je Sloveniji po prijavi društva poslala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz evropske direktive o hrupu. Letos bi moralo okoljsko ministrstvo opraviti že tretjo fazo strateških kart hrupa in do julija 2018 že tretjič posodobiti operativni program za prestolnico, a niso v celoti izpolnili niti obveznosti izpred devetih let. Tokrat pa naj bi se res držali rokov, vsaj tako se je vlada zavezala v odgovoru na opomin – do 30. julija naj bi izdelali nove strateške karte hrupa, nato pa na njihovi podlagi do 18. julija 2018 opredelili še protihrupne ukrepe v programih varstva pred hrupom za Ljubljano in Maribor. A sodeč po odgovorih na naša vprašanja, bo ministrstvo zdaj ubralo enostavnejšo pot, čeprav so zahteve komisije jasne.

Šest let stari podatki Spomnimo, novembra predlani je ministrstvo za okolje končno objavilo javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag za operativna programa varstva pred hrupom za ljubljansko in mariborsko občino. Izbrali so že izvajalca, a je revizijska komisija razveljavila njihovo izbiro. Leto in pol so nato preverjali druge ponudbe in na koncu so vse zavrnili. »Razlog je v dejstvu, da je postopek oddaje javnega naročila trajal nesorazmerno dolgo, zaradi česar Sloveniji ne bi uspelo pravočasno izpolniti obveznosti, kot se je zavezala v odgovoru na uradni opomin,« so pojasnili, niso pa nam hoteli razkriti, kaj so konec februarja sporočili v Bruselj. Po naših informacijah so februarja šele ustanovili projektni skupini, doslej pa niso oddali še nobenega javnega naročila. Tega pravzaprav niti ne nameravajo, ministrstvo se je zdaj odločilo, da bo izdelalo operativna programa varstva pred hrupom brez večje pomoči zunanjih strokovnjakov. Kako? Tako, da bodo uporabili stare podatke. V odgovoru na opomin so komisiji napovedali, da bodo, tako kot zahteva direktiva, zagotovili »izdelavo oziroma revidiranje strateških kart hrupa za obe poselitveni območji na osnovi prometnih obremenitev v letu 2016«, a očitno ne bo tako. Na naša vprašanja so odgovorili, da bo »operativni program narejen na podlagi strateških kart hrupa, ki odražajo stanje za referenčno leto 2011«. Da sistematičnega reševanja problematike hrupa iz prometa ministrstvo ni postavilo na prvo mesto, kaže tudi konec marca objavljen osnutek predloga uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. V njem so kot obstoječi vir hrupa opredelili le obstoječe ceste z letnim pretokom več kot tri milijone vozil in železniške povezave, po katerih gre več kot 30.000 vlakov na leto. Tako so izločili mnogo območij po vsej državi, kjer – četudi pravočasno sprejmejo operativna programa varstva pred hrupom – očitno še vedno ne bodo dočakali protihrupnih ograj in odškodnin, če ne bo vmes posegla evropska komisija.