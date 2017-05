Medtem ko se slovenski pop izvajalci odpovedujejo luksuzu snemanja videospotov in ga v povprečju privoščijo eni uspešnici vsakih nekaj let, pa so videopredstavitvam svoje glasbe bolj naklonjeni njihovi narodno-zabavni kolegi. A v lepe posnetke ne investirajo samo prvaki scene, kot so Modrijani, ansambel Roka Žlindre ali ansambel Saše Avsenika. Svojim skladbam ustrezno videopromocijo priskrbi praktično vsak malce spodobnejši lokalni ansambel, ki da kaj nase.

Ponudbe je veliko in ob hitri primerjavi glasbenih lestvic tega žanra opazimo, da se skladbe redko ponovijo. Televizijski hiši, kot sta TV Veseljak in Golica, ali spletni portal narodnjak.si namreč glasbenikom ponujajo tudi svoje produkcijske storitve in posledično več možnosti za uvrstitev v svoj program, kar je gotovo dobra novica za manj uveljavljene glasbenike. Veliko jih cilja, da bi se uvrstili na prestižnejšo lestvico Domačih 10, ki je sicer del žanrske TV-oddaje Slovenski pozdrav na Televiziji Slovenija. So pa tudi takšni, ki s privlačnimi posnetki stavijo kar na samostojno youtubovsko promocijo.

Moderni in mladi Za »ugvantane« muzikante v videospotih ne zadostuje več, da se postavijo na vinorodni grič in prepevajo o načrtih za poroko oziroma hvalijo idilično lokalno pokrajino. Današnja scenografija je bolj v koraku s sodobnim življenjskim slogom. Pogosto vidimo interiere modernih hotelov, vile z bazeni, včasih pa tudi planinske eko resorte, da bi ohranili nekaj podeželske pristnosti. Muzikanti svoje narodne noše večkrat zamenjajo za moderne kariraste srajce s kratkimi rokavi, kravate in v nekaterih primerih celo usnjene jakne. Ves čas se zdi, da nam želijo sporočiti, kako so v resnici namenjeni netradicionalnemu in mlademu občinstvu. Modernejši pa so tudi scenariji. Še vedno je sicer v ospredju klasično ljubezensko hrepenenje, ki tradicionalno vključuje veliko sprehajanja po parku, a nemalokrat se tudi osredotočijo na sproščanje v družbi lepih deklet z globokimi dekolteji in visokimi petami. Spogledujejo se celo s socialnim realizmom: v videospotu ansambla Simona Gajška z naslovom Bogastvo spreminja ljudi na primer opozarjajo, kaj se zgodi z ljudmi, ki se naenkrat redno zaposlijo. Kupijo si audija, ves čas nosijo sončna očala in pozabijo na stare prijatelje. »Na vsakih dvajset videospotov narodno-zabavne glasbe posnamemo enega iz rock žanra,« pove Matej Vranič, filmar, ki je med drugim stal za kamero letošnje megauspešnice Marka Vozlja in Mojstrov, ki nosi naslov Le centimeter. Da je največ denarja v narodno-zabavnem segmentu, predvsem zaradi količine videospotov, se strinja večina producentov. Povprečen snemalni proračun malo bolj izpiljenega izdelka znaša okoli dva tisoč evrov in večinoma jih posnamejo v enem dnevu. Kot so nam potrdili Vranič, Igor Pečoral iz produkcijske hiše Narodnjak in producent Jani Pavec, ki veljajo za prvake tega posla, svoje cene ne spustijo pod tisoč oziroma v skrajnem primeru osemsto evrov. Povprečno so cene dvakrat nižje v primerjavi s tistimi izpred desetih let. Pečoler pravi, da to lahko pripišemo vedno večjemu številu ponudnikov, ki morajo na trgu ostati konkurenčni, Jani Pavec pa opozori še, da se je izjemno pocenila tudi vrhunska snemalna oprema.

Vsak rad pogleda lepo plesalko Jani Pavec je sicer človek, na katerega vsi pokažejo s prstom, ko omeniš trend globokih dekoltejev, nagajivih nasmeškov in minikril v narodno-zabavnih videospotih. Nekdanji pop rock glasbenik in avtor seksualne revolucije z imenom Atomik harmonik, ki je pred petnajstimi leti narodno-zabavne ritme zmešal z elektronskimi in z Brizgalno brizgo sprovociral javnost, kot je v nekih bolj zadržanih časih uspelo kvečjemu Frajnkinclarjem s Srčno napako (tisto o »majanju zizik«). Pavec je danes tisti producent, ki posname večino najbolj tovrstno nagajivih videospotov narodno-zabavne glasbe. »Sem velik estet, osredotočam se na scenografijo in kostume. Kot ima vsak rad lep avto in hišo, v spotu vsakdo rad vidi lepega pevca, lepo plesalko,« razloži Jani Pavec svoj koncept in poudari, da k njemu večinoma pristopijo izvajalci, ki poznajo njegov slog, za katerega se ve, da poskrbi za nadpovprečne rezultate ogledov na spletu. Eno od deklet, ki veliko nastopajo v njegovih izdelkih, je Tjaša Derstvenšek, sicer članica navijaške zasedbe NK kluba Domžale Domine in plesne skupine Mystique, ki zadnje čase pleše skupaj s Tanjo Žagar. Tjaša se zaveda, da zapeljive oprave lepih deklet pripomorejo k večjemu številu ogledov. Sicer študentka in učiteljica plesa na nastopanje v videospotih gleda kot na običajno delo – s kolegicami za snemanje prejmejo od 60 pa tja do 150 evrov na osebo, pove. Odvisno od oddaljenosti lokacije, stroškov prevoza oziroma tega, ali jim zagotovijo profesionalno ličenje. Za garderobo vedno poskrbijo same. Včasih si igralke in igralce sposodijo tudi pri kateri od kasting agencij. Na Avdicija.com nam povprečnih honorarjev sicer niso razkrili, a so namignili, da so zneski večinoma simbolični, mnogo pa je tudi takšnih, ki v videospotih nastopijo brezplačno, da si okrepijo svoj portfolio. Pri okrnjenih proračunih se vseeno največkrat zgodi, da so nastopajoča dekleta kar prijateljice članov ansambla in nastopajo brezplačno. To so nam med drugim razložili tudi člani zasedbe Zvita feltna, ki v videospotu za skladbo Ljubice v dnevni sobi poplesujejo z gručo lepih deklet v minikrilih. Imajo veliko lepih prijateljic, so nam povedali, in prav na dan našega pogovora na svojem profilu na facebooku ponovno iskali prostovoljke, ki bi z njimi snemale.