Večkrat nagrajeni fotoreporter Luka Cjuha bo do 3. junija razstavljal v Knjižnici Prežihovega Voranca, na nocojšnjem odprtju ob 19. uri pa se bosta z njim pogovarjala Arne Hodalič in Mare Lakovič, ki v knjižnici skrbita za fotografsko obarvane dogodke. »Iz ponujenega večjega izbora fotografij, tako reportažnih kot avtorskih, smo se odločili, da izberemo nekaj več reportažnih, predvsem gre za posnetke iz mojega zadnjega obdobja,« pravi Luka Cjuha.

Na fotografijah so ujeti različni aktualni dogodki v Sloveniji, nekaj jih je iz Bosne in Hercegivone ali pa Beograda, ko je denimo obiskal pogreb Slobodana Miloševića, in tudi Genove, kjer je bil med tamkajšnjimi protesti. »Ko si na nekem dogodku, moraš ujeti smisel dogodka in to pokazati na fotografiji,« pravi avtor. Reportažna fotografija je njegov poklic, da pa se od tega malce odmakne, dela tudi avtorske projekte. »S tem si dušo potešim še drugače.«

Na razstavi bo tudi nekaj fotografij, kjer mu je uspelo ujeti raznovrstne duhovite trenutke iz vsakdanjika. Nekaj razstavljenih fotografij pa bo tudi del velike razstave marca prihodnje leto v Cankarjevem domu, na kateri se bodo predstavili prav vsi Dnevnikovi fotoreporterji. im