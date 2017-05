Odkar je februarja zaradi razrahljanih odnosov z vodstvom SNG Maribor odstopila umetniška direktorica Festivala Borštnikovo srečanjeAlja Predan, se na ministrstvu za kulturo ukvarjajo z vprašanjem imenovanja njenega naslednika oziroma naslednice. Vendar pa razpis, ki so ga objavili marca, ni bil uspešen.

Na razpis se je prijavilo šest kandidatov, od katerih je le ena kandidatka izpolnjevala vse razpisne pogoje. Po neuradnih navedbah je bila to dramaturginja, kritičarka in esejistka Vesna Jurca Tadel, sicer zaposlena na ministrstvu za kulturo, ki pa ni prepričala izbirne komisije. To so na predlog Društva kritikov in teatrologov Slovenije, Združenja dramskih umetnikov Slovenije, Društva slovenskih pisateljev, AGRFT in Kulturniške zbornice Slovenije sestavljali Zala Dobovšek, Alen Jelen, Tone Partljič, Žanina Mirčevska in Jurij Hudolin. Kot so potrdili na ministrstvu, kandidatka ni prejela večinske podpore, zato je komisija ministru predlagala ponovitev razpisa. Ta naj bi bil znova objavljen v kratkem.

»Ministrstvo za čas do imenovanja novega pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja išče ustrezno kadrovsko rešitev, da bo lahko tudi letošnji festival kakovostno izpeljan,« še dodajajo na ministrstvu za kulturo. V SNG Maribor pripominjajo, da je Alja Predan še pred svojim odhodom pripravila mednarodni program letošnjega festivala, tekmovalni izbor pa je v rokah selektorice Petre Vidali, ki ga bo predstavila junija. nr, sta