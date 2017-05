Upoštevati pa velja, da je pri nas močno zastopana tudi muslimanska, pravoslavna in evangeličanska vera, da naštejem le nekaj najbolj znanih verstev, torej je pripadnikov Rimskokatoliške cerkve v najboljši meri le kakšnih 25 do 30 odstotkov.

Kljub temu pa samooklicani predstavniki civilne pobude za pluralni Radio Slovenija prav v teh dneh, torej po objavi Gallupovega instituta, pričenjajo široko zastavljeno akcijo, katere namen je povečati število oddaj z versko vsebino na nacionalnem radiu. In da ne bo pomote, ne gre jim za oddaje z vsebino drugih ver, temveč izključno in samo za oddaje po meri in volji Rimskokatoliške cerkve. Na to nedvoumno kažejo vsi trije predstavniki te civilne pobude (Dnevnik, 4. maja), ki so pripadniki te vere. Dva sta klerika, tretji pa laik, vendar družbeno-politično angažiran kot župan občine Cankova. Še posebej od dvojice klerikov izstopa Janez Juhant, ki je širši javnosti znan po številnih nastopih, med drugim tudi v okviru Odbora 2014 pred ljubljanskim sodiščem.

Objektivnemu bralcu njihovega javnega pisma pod zgoraj navedenim naslovom ne bo ušlo manipulativno in na dejstvih trhlo prepričevanje odgovornih na Radiu Slovenija, da povečajo število oddaj po njihovi meri. Ne bo spregledal tudi številnega, skoraj že žaljivega etiketiranja in množice političnih floskul, kar vse kaže na njihov moralni in politični nivo.

Dejstvo je, da je v Sloveniji še vedno najvišji pravni akt Ustava RS, ki v prvem odstavku sedmega člena navaja, da so država in verske skupnosti ločene. In če temu dodam še moje skromno mnenje, za zadovoljevanje svojih verskih potreb ima RKC dovolj svojih medijev in je kakršnokoli uvajanje verskih vsebin na nacionalnem radiu nepotrebno in neskladno z demokratičnimi ter ustavnimi načeli.

Brane Virant, Kranj