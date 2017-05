Velenjčani so bili pet krogov pred koncem Prve lige Telekom Slovenije v nevarnih vodah, saj so po treh zaporednih porazih ekipi Aluminija in Krškega za njimi zaostajali le še tri oziroma štiri točke. Tudi zato je bil zanje obračun z Ljubljančani toliko pomembnejši, zato pa so imeli na drugi strani varovanci Safeta Hadžića priložnost, da bi z zmago na drugem mestu prehiteli Domžale, z remijem pa bi se z njimi izenačili. Toda za zeleno-bele je bilo vseh upov praktično konec že po 34. minutah igre, ko so nogometaši Rudarja iz Velenja z evrogolom Marka Iharoša povedli s 3:0, z zmago pa so v velenjskem taboru pred nadaljevanjem prvenstva spet nekoliko lažje zadihali.

Tudi na prejšnjih treh medsebojnih tekmah letošnje sezone so bili Velenjčani boljši nasprotnik, saj so Ljubljančanom prepustili le točko, na zadnji tekmi v Stožicah pa so slavili s 4:2. Takšen je bil tudi današnjega obračuna na stadionu Ob Jezeru. Uvodne minute so sicer pripadale gostujoči ekipi, ki je prvič nevarno zagrozila že v peti minuti, ko je pred Danijelom Miškićem posredoval Darko Zec. Tudi v nadaljevanju je imela še dve lepi priložnosti za zadetek, a kar ni uspelo njej, je v 24. minuti domačim. Iharoš je z desne strani podal uporabno žogo v kazenski prostor gostov, kamor je pritekel Dominik Glavina in s strelom z glavo s kakšnih sedmih metrov ob pomoči stative premagal nemočnega Roka Vodiška.

Veselje v domačem taboru še ni dobro potihnilo, pa so se veselili še drugega zadetka v mreži Olimpije. Njeni branilci so na levi strani dovolili Johnu Maryju, da se je sprehodil v njihov kazenski prostor, nato pa s petih, šestih metrov popolnoma z levi strani z vrhom nogometnega čevlja sprožil strel proti Vodišku, ki ni najbolje posredoval.

Do konca polčasa so bili boljši domači nogometaši, ki so v 34. minuti povedli že s 3:0, strelec pa je bil Iharoš, ki se je z več kot tridesetih metrov odločil za strel proti ljubljanskim vratom, žoga pa je končala na mestu, kjer se stikata prečnik in stativa. Vodišek je bil ob njegovem strelu nemočen, pred odhodom na odmor pa se je izkazal ob novem poskusu Glavine, ki je z vodilnim zadetkom svoje ekipe s šestnajstimi goli na lestvici strelcev prehitel Luko Zahovića.

Nov hladen tuš so v ljubljanskem taboru doživeli že takoj na začetku drugega polčasa, ko se je po novi napaki v njihovih obrambnih vrstah v ugodnem položaju znašel Mary. Njegov prvi poskus je Vodišek odbil, v drugo pa je bil nigerijski napadalec bolj natančen. Kanček upanja je ljubljanskim nogometašem vrnil 18-letni Isaah Abass, ki je na začetku drugega polčasa zamenjal Marka Vukčevića. Do konca tekme se je mreža še enkrat zatresla, tudi tokrat velenjska, strelec pa je bil z roba kazenskega prostora Miškić.

V prihodnjem krogu bo velenjski Rudar v soboto gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan pozneje doma gostila Domžale.