Potem ko je slovenska hokejska reprezentanca že pred začetkom svetovnega prvenstva zaradi poškodbe ostala brez Žige Panceta, je proti Kanadi nastopila še brez Žige Jegliča, ki si je zaradi prekrška na sobotnem tekmi proti Švici prislužil prepoved nastopa na dveh tekmah.

Da se bo odsotnost obeh še kako poznala, je bilo jasno že po nekaj minutah. Slovenci so sicer v tekmo vstopili precej bolje kot proti Švicarjem, a kljub temu prvič klonili že v peti minuti, ko je Kanado v vodstvo povedel Tyson Barrie. Kljub nekaj uspešnim obrambam je Gašper Krošelj drugič klonil v 15. minuti, ko mu po obrambi ni uspelo dobro pokriti ploščka. Do njega se je prebil Nate Mackinnon in svojo ekipo popeljal do vodstva z 2:0. Kanadčani, ki so v prvi tretjini proti slovenskim vratom sprožili 19 strelov (Slovenci le šest), so svoje vodstvo le dve minuti kasneje še povišali. Brayden Point je prodrl po desni strani, plošček poslal v sredino, tam pa se je odbil od drsalke Luke Vidmarja in končal v golu.

Navkljub lepi prednosti treh golov Kanadčani tudi v drugi tretjini niso popuščali. V 25. minuti je Krošelj Claudu Girouxu po samostojnem prodoru uspešno ubranil strel, a se je nato plošček odbil do osamljenega Mackinnona, ki je dosegel svoj drugi gol na tekmi. Član NHL moštva Colorado Avalanche je le 59 sekund kasneje že proslavljal hat-trick, saj je z diagonalnim strelom še tretjič zatresel mrežo risov za vodstvo svoje reprezentance s 5:0. Četudi je bila Slovenija v močno podrejenem položaju, pa ji je v 36. minuti le uspelo zatresti kanadsko mrežo. S hitrim prodorom po levi strani je večino dela opravil Robert Sabolič, ki je nato v sredino podal do Jana Muršaka, ta pa je znižal izid na 1:5. Gol branilcev naslova še zdaleč ni iztiril, saj so za odgovor rabili manj kot dve minuti. Šesti gol na tekmi je Krošlju zabil Mitchell Marner.

Glede na to, da je bila tekma po 40 minutah že odločena, je bila zadnja tretjina tudi najmanj zanimiva. Padla sta le dva gola. Sedmi gol za Kanado je v 46. minuti z obilo sreče dosegel Jeff Skinner, končni izid /:2 pa je dve minuti pred koncem postavil Jan Urbas.

Slovenija bo jutri na svetovnem prvenstvu imela prost dan, v torek pa se bo ob 16.15 pomerila z Norveško.