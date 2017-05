Če delate doma, pod lastnimi pogoji, uživate v udobju domačega okolja. A pozor! Delo doma prinaša tudi težave, in teh je lahko kar veliko: od tega, da ne zmoremo potrebne discipline, da sedimo, dokler službenih opravil ne dokončamo, do motenj, kot so različni opravki med delovnim časom, in ne nazadnje pomanjkanje stikov z ljudmi. Ponujamo vam nekaj nasvetov, kako se organizirati, da je delo od doma lažje.

Določite delovni prostor Ko se odločite, kje boste delali, bodisi da imate delovno sobo ali zgolj pisalno mizo, poskrbite, da je namenjena samo službenemu delu. Nikakor ne delajte na postelji ali kavču, saj boste tako težje vzdrževali potrebno disciplino. Ko se iz službe vrne vaš partner ali partnerka, otroci pa pridejo iz šole, tudi ne boste več imeli miru. Najbolje je, da delate v ločenem prostoru, ki ga lahko, ko niste več sami doma, zaprete in delo nemoteno opravite do konca.

Vzpostavite delovni čas To, da delate doma, še ne pomeni, da ne morete imeti delovnega časa – kot da bi bili v službi. Tako boste lažje opravili vse zastavljeno delo, ne da bi vam ga bilo treba raztegniti v večerne ali nočne ure. Seveda pod pogojem, da se med delavnikom ne ukvarjate še z drugimi stvarmi. Takšen način dela vam pomaga postaviti meje med delom in domačimi opravili.

Bodite na zvezi s službo Kdaj pa kdaj seveda greste pogledat tudi v službo, večinoma pa šefa in sodelavcev ne videvate. Zato je pomembno, da ste nenehno v stiku s pisarno. Potrdite prejem elektronskih sporočil, pokličite sodelavce, da se pogovorite o podrobnostih projekta, in dajte vsem vedeti, da ste dosegljivi in na voljo.

Ostanite profesionalni Čeprav se vam doma ni treba poslovno obleči, to še ne pomeni, da ves dan preživite v pižami ali ob računalniku sedite zgolj v perilu. Oblecite se v udobna in urejena dnevna oblačila, v katerih boste lahko sprejemali tudi konferenčne videoklice. Saj ne želite, da bi vas sodelavci in šef videli v sprani majici, kajne? Tudi tako boste pokazali, da delo od doma opravljate profesionalno.

Omejite motnje Bodite osredotočeni na delo in se med službenim časom ne ukvarjajte z drugimi stvarmi – ne čistite, ne sprejemajte obiskov, ne hodite v trgovino … Kak hiter opravek že lahko postorite, a ne pretiravajte. Kaj če vas nujno kličejo iz službe ali pa morate takoj odgovoriti na elektronsko pošto? Že res, da imate s seboj pametni telefon, a kako boste komunicirali, če ste denimo pri frizerju? Kadar imate med delavnikom neodložljive obveznosti zunaj doma, sporočite v službo, da vas ne bo in da boste izgubljeni čas nadomestili popoldne oziroma zvečer.

Vzemite si odmor Med delom si vzemite odmor za malico, kosilo ali kar tako, ko potrebujete malo predaha. Potrebujete nekaj časa, da se znova napolnite z energijo, preden se vrnete za pisalno mizo – preostanek delovnega dne bo potekal lažje. Premori pripomorejo, da ohranite svoje delovne sposobnosti, vendar naj ostanejo kratki. Več časa si vzemite samo za malico ali kosilo.

Pojdite od doma vsaj enkrat na dan Kadar delate od doma, se vam lahko zgodi, da se vam občasno sploh ne da ven. Službene posle ste opravili, v hladilniku je dovolj hrane ali pa vam jo prinesejo družinski člani, zato vam preprosto ni do tega, da bi se oblekli in odšli od doma. Vendar je to zelo pomembno, saj se boste sicer preveč zabubili v domače okolje. Če živite sami, morate vzdrževati tudi osebne stike z ljudmi – telefonski pogovori in elektronska sporočila niso dovolj. Odidite od doma vsaj enkrat na dan: pojdite na sprehod, obiščite prijatelje, vzemite si čas za kavo ali kosilo.