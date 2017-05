Garnbretova se je prepričljivo uvrstila v svoj še četrti letošnji finale, v katerem so finalistke čakali štirje balvanski problemi. Le pri drugem balvanu je tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu potrebovala dva poskusa, da je osvojila vrh smeri, vsakega od preostalih treh balvanov je osvojila v prvem poskusu za najbolj prepričljivo predstavo in drugo zmago na balvanskih tekmah najvišje ravni med članicami.

Tekmovanje na Japonskem je Garnbretova začela prepričljivo že v kvalifikacijah, ko je v svoji kvalifikacijski skupini prednost prepustila le Britanki Shauni Coxsey, ki pa v polfinalu in finalu ni mogla slediti Slovenki in je tekmo končala na četrtem mestu. Peto in šesto mesto je pripadlo Francozinji Fanny Gibert in Švicarki Petri Klingler.

Tekmovanje se je že na prvi oviri v kvalifikacijah končalo za ostale tri slovenske predstavnike. Katja Kadič in Jernej Kruder sta pristala tik pod mejo polfinala na 21. oziroma 23. mestu, Domen Škofic pa je bil 41.