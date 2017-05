Slovenska hokejska reprezentanca je s tekmo proti Švici začela svetovno prvenstvo elitne divizije, na katerem si je za glavni cilj zadala še kaj več kot le obstanek. V obračun v dvorani v Bercyju so odločneje krenili Švicarji, a se je razmerje moči po dvominutni izključitvi Raphaela Diaza že kmalu prevesilo na stran Slovencev, ki pa številčne premoči na ledu niso znali pretvoriti v zadetek. So bili pa zato v tem elementu precej bolj učinkoviti njihovi tekmeci, ki so le nekaj sekund po tem, ko je bil led začasno primoran zapustiti Jan Urbas, prek Andreasa Ambuhla v 11 .minuti povedli z 1:0. Na nov gol ni bilo treba čakati dolgo, saj je vsega 12 sekund kasneje po strelu Gaetana Haasa semafor v dvorani že izpisal izid 2:0 za Švicarje. S tem pa rešetanja slovenske mreže še ni bilo konec, saj sta se pred koncem tretjine med strelce v razmiku 48 sekund vpisala tudi Roman Löffel in Simon Bodemann.

Selektor Slovenije Nik Zupančič se je po poraznem uvodu ob vstopu v drugo tretjino odločil za zamenjavo vratarjev in na led namesto Krošlja poslal Matijo Pintariča. Švica je ob visoki prednosti v nadaljevanju pričakovano zaigrala manj agresivno, posledično pa so tudi slovenski hokejisti lažje prihajali do priložnosti. Eno izmed njih je v 39. minuti in z igralcem manj izkoristil Jan Muršak in izid znižal na 1:4. Le malo pred tem je bil zadetku blizu tudi Miha Verlič, a je zadel prečko.

Dobra igra risov se je nadaljevala tudi na začetku zadnje tretjine, saj je v 46. minuti Žiga Jeglič znižal na 2:4 in svojo ekipo vrnil v igro za zmago. V igro Švice se je naselila nervoza, posledično pa so si tudi prislužili vse več izključitev. Slovenci so bili tako nekaj časa celo z dvema igralcema več na ledu, kar so izkoristili in pet minut pred koncem prek Jana Urbasa dosegli še tretji gol. Selektor Švice je bil nemudoma primoran vzeti odmor, kar pa ni pomagalo, saj je Robert Sabolič že slabo minuto za tem izenačil na 4:4. V napeti končnici je sledila prevlada risov, ki so imeli po izključitvi Philippa Furrerja igralca več skoraj do konca tekme, a je ostalo pri remiju.

V sodnikovem podaljšku so slovenski igralci še stopnjevali pritisk na nasprotnikova vrata, a jim je zalet vzela izključitev Luke Vidmarja. Vseeno so se uspeli ubraniti, zato so o zmagovalcu odločali kazenski streli. V »loteriji« so imeli več sreče Švicarji, ki so v treh poskusih zadeli enkrat, medtem ko je Slovenija zgrešila vse tri poskuse.

Naslednja tekma Slovence čaka že jutri, ko se bodo pomerili s Kanado.