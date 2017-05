Macronova ekipa je sporočila, da so dokumente, objavljene na spletu malo pred polnočjo, hekerji pridobili pred več tedni z vdori v elektronsko pošto visokih predstavnikov Macronovega političnega gibanja Naprej (En Marche), navajata francoska tiskovna agencija AFP in nemška tiskovna agencija dpa.

Te dokumente naj bi objavili skupaj z lažnimi dokumenti z namenom "zasejati dvom in dezinformacije", opozarja Macronova kampanja. Po njihovem mnenju gre za poskus destabilizacije francoskih predsedniških volitev, podobno kot naj bi hekerji skušali vplivati na izid lanskoletnih volitev v ZDA.

Do napada je prišlo ob zaključku zadnjega dne predvolilne kampanje sredinskega Macrona in skrajno desne Marine Le Pen. Macron v javnomnenjskih raziskavah vodi - zadnje so mu pripisovale okoli 62-odstotno podporo, medtem ko bi Le Penova lahko računala na okoli 38 odstotkov glasov.

Povezavo do spornih dokumentov je na spletnem družbenem omrežju Twitter med drugim objavila spletna stran Wikileaks. Kot so zapisali, gre za deset tisoče elektronskih sporočil, fotografij in prilog, čeprav za objavo naj ne bi stali oni. Po navedbah AFP je dokumente objavil posameznik ali skupina pod imenom Emleaks.