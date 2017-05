Slovenska reprezentanca je po dveh dneh bivanja v Parizu vse sile usmerila v uspešen začetek svetovnega prvenstva skupine A. Današnja uvertura s Švico ponuja priložnost za prvi plen in mirno plovbo k obstanku med najboljšimi hokejskimi deželami sveta, ki se Sloveniji izmika že dolgih dvanajst let.

Najdaljša klop v zadnjih letih

Slovenija se bo predstavila z izkušeno postavo, ki se je dvakrat uvrstila na OI, a vedno zatajila na prvenstvih najvišjega razreda. Obstanek med elito bi prinesel vstopnico za prihodnji mundial na Danskem, vnovičen izpad pa novo razočaranje in selitev med drugoligaše. Slovenija bo na ledu razkošne dvorane v Bercyju lovila moštveni duh z začetka sezone, ko ji je na olimpijskih kvalifikacijah v Minsku uspel sanjski turnir z uvrstitvijo v Pjongčang. »Občutke in igro iz Minska bomo skušali vrniti v Pariz. Takrat so se igralci znali spopasti tudi z velikim pritiskom, kar pomeni, da je moštvo zraslo tudi v tem pogledu,« je po včerajšnjem zadnjem treningu v pomožni dvorani povedal selektor Nik Zupančič, ki je smiselno sestavil vse štiri napade. Slovenija tako dolge klopi v zadnjih letih še ni imela, zato lahko še bolj obžaluje, da je Anže Kopitar zavrnil nastop za domovino.

Zupančič je številko ena pričakovano zaupal Gašperju Krošlju. Njegova zamenjava na premieri s Švico bo povratnik med rise Matija Pintarič, na tribuni bo poleg branilca Jurija Repeta in napadalca Nika Pema sedel Luka Gračnar. Slovenija ima na položaju vratarjev najmanj izkušenj, saj sta Krošelj in Gračnar med elito skupaj zbrala le pet nastopov in vknjižila eno zmago. Na prvenstvih skupine A je največ zmag zbral Gaber Glavič (5), ki v zadnjih letih opravlja naloge trenerja vratarjev, največ izkušenj pa ima Robert Kristan, ki je branil na 26 tekmah, a je v minuli sezoni zamrznil kariero, zato se ni znašel med potniki za Pariz. Glede na posebno obdobje ob koncu naporne sezone je nemogoče z gotovostjo napovedati, kakšen vtis bo v Franciji pustila Slovenija, Zupančič pa pričakuje, da se bo moštvo izkazalo z zrelo igro: »Fantje so v najboljših letih, zato lahko odigrajo tudi na rutino.«