Samo enkrat doslej so bile delne lokalne volitve časovno tako blizu parlamentarnim volitvam, ki bodo čez dober mesec (8. junija). To je pomenilo, da sta se pomešali obe kampanji, sodeč po izidih v večini krajev pa so na volilce manj vplivali lokalni križi in težave, precej bolj pa »brexitiziacija« parlamentarnih volitev, ki so jo Otočanom vsilili vladajoči konservativci in premierka Theresa May. Dan za dnem jim skupaj z večinskim desničarskim tiskom vbijajo v glavo slogan, da Britanija v brexitskih časih potrebuje njihovo močno in stabilno vlado.

Volili lokalno vlado, mislili na Mayevo Lokalne volitve so bile vedno priložnost za volilce, da kaznujejo, ne pa nagradijo vladajočo stranko. Temu primerni so bili v preteklosti volilni izidi: velike izgube lokalnih svetnikov vladajoče stranke in veliko novih svetnikov za opozicijo. Zdi pa se, da je brexit to nepisano pravilo zdaj postavil na glavo. In da so Mayeva, konservativci in desničarski tisk uspešni v svojem neusmiljenem bombardiranju Britancev s trditvijo, da je levičarski vodja laburistov Jeremy Corbyn ne samo nesposoben vodja, ampak tudi, da bi bil za Britanijo v vseh pogledih nevaren premier, ki bi ogrozil varnost države in škodil gospodarstvu. Mayeva je tudi uspešno »brexitirala« lokalne volitve – konservativcem naklonjeni časopisi so menda na njeno zahtevo v četrtek, na dan volitev, vsi po vrsti na naslovnici objavili njeno fotografijo pred Downing Streetom 10, posneto med govorom, v katerem je obtoževala EU in evropske politike, da se vtikajo v britanske zadeve. Hotela je, da bi imeli volilci ob odhodu na volišča v mislih njo in brexit, ne pa lokalnih težav.

Laburisti 11 odstotkov za konservativci Na delnih lokalnih volitvah je bilo na voljo 4851 sedežev v 88 lokalnih vladah. 34 od teh je bilo v Angliji, 32 na Škotskem in 22 v Walesu. Volili so tudi župane v več velikih mestih. Do poznega popoldneva so prešteli glasove v 57 volilnih okrožjih. Konservativci so pridobili blizu 500 novih svetnikov, laburisti pa so jih izgubili več kot 300. Od manjših strank je UKIP izgubil vse svetnike, razen enega. Očitno je, da so konservativci pobrali ne samo veliko večino glasov stranke UKIP, ki bo šla v zgodovino kot stranka, ki je izsilila brexitski referendum, potem pa šla po gobe, ampak tudi veliko laburističnih glasov. Napovedani končni izid v odstotkih je: konservativci 38 odstotkov glasov, laburisti 27, liberalni demokrati 18 in UKIP pet odstotkov glasov.