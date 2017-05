Stanje na navtičnem trgu se izboljšuje. To je osnovno sporočilo 22. Internautice, na kateri so na ogled in naprodaj plovila za različno globoke žepe. Že za nekaj tisočakov si lahko privoščite vodni skuter ali vse bolj priljubljeni gumenjak, nato pa se cene plovil začno strmo vzpenjati vse do dobrih šest milijonov evrov, kolikor stane 26-metrska Ferrettijeva zvezda, model 850. Izvedeli smo, da v portoroški marini ni privezana naključno in bo po besedah strokovnjakov gotovo našla kupca. Strateški položaj navtičnega sejma je namreč izvrsten, gre pa za projekt, ki presega slovenski trg.

To, da pri prodaji beležijo cenovne skrajnosti, ni nič čudnega, pri čemer se dobro prodajajo tudi plovila, ki si jih lahko privošči nekdo, ki je bolje situiran. Tako ne velja, da omemba jadrnice ali jahte že tudi nujno pomeni luksuz. »Opažamo, da se rezultati proizvajalcev izboljšujejo, ne samo plovil, temveč tudi vgradnih delov. Temu bo gotovo sledila tudi prodaja. Zadnje čase se proizvajajo velika plovila, ali bo to tudi trend v prihodnosti, pa je težko reči, saj smo šele na začetku sezone, katere prodaja pa ni več omejena na zgolj določeno obdobje. Vsako leto na Internautici realizirajo veliko poslov, kar ne čudi, sicer ne bi bilo razstavljenih toliko plovil. V svetu se dobro ve, kam se splača iti razstavljati in kam ne. Gre za precejšen logistični strošek, ki ga je treba upravičiti,« pojasnjuje Jurij Korenc, idejni oče Internautice in poznavalec razmer na navtičnem trgu.

Prijazno slovensko davčno okolje Mednarodna razstava presega meje Slovenije, kupci pa prihajajo iz vzhodne Evrope, držav nekdanje Jugoslavije ter tudi Nemčije, Avstrije, Madžarske in Italije. Kdor želi kupiti določeno plovilo, ki je razstavljeno v portoroški marini, namreč nima večjih možnosti, kje ga videti in tudi kupiti. Pri čemer lahko nakupni proces traja dolgo. »Ljudje si skozi množico komunikacijskih omrežij pridobijo osnovno informacijo in motivacijo, da se za neko plovilo začno zanimati. Temu sledi komunikacija z zastopniki, na koncu pa še preizkus. Plovilo je treba začutiti. Avto je mogoče kupiti brez preizkusa, barko težko,« pravi Korenc. Po njegovih besedah je Slovenija primerna država za nakup plovila, saj je naše davčno okolje relativno prijazno, brez posebnih davkov na luksuz, ki jih poznajo nekatere druge države. Če plovilo prihaja iz držav Evropske unije, je treba plačati le davek na dodano vrednost in registracijo, ki pa ne predstavlja večjega stroška. Zato ne čudi, da ima veliko tujcev plovilo registrirano pri nas. So pa razmere na trgu plovil v državah EU močno regulirane in onemogočajo, da bi na primer Slovenec kupil plovilo v davčni oazi in ga nato uporabljal na Jadranu. Državljani EU namreč ne morejo uporabljati plovila, ki je registrirano zunaj Unije, razen če z njim plujejo zunaj naših voda. Sporočilo je enostavno: če želiš pluti v evropskih vodah, moraš imeti evropsko zastavo in plačan davek.

Elanu se odpira ameriški trg Med večjimi razstavljalci v portoroški marini je Elan, ki ima od novembra 2015 novega (ameriškega) lastnika, novo vodstvo pa približno eno leto. Posel jim gre odlično. Letos bodo kupcem predali okoli sto bark, več jih ne morejo zaradi omejenih proizvodnih zmogljivosti, proizvodnjo pa imajo razprodano do oktobra. »Internautica je za nas pomembna zaradi bližine za nas največjega trga, Hrvaške. Tam letos dosegamo 30-odstotno rast prodaje, saj se močno razvija čarterski trg. Serija impression je zelo priljubljena prav pri čarteristih, mnogi pa barko kupijo izključno kot investicijo, ki je bolj donosna kot denar na banki, saj je mogoče v približno šestih letih investicijo poplačati, barka pa je tedaj še vedno nekaj vredna,« poudarja Matic Klemenc, vodja marketinga pri Elanovi navtični diviziji. Na salonu neposredno ne prodajo veliko plovil, saj je zanje termin pozen, se pa že dogovarjajo za posle za naslednjo sezono, vse več pa jih sklenejo na ameriškem trgu. Ne naključno.