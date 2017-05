Leon Magdalenc: Med klobaso in demokracijo

Načelno v Sloveniji ni težko postati znan. Da ne rečem slaven. Mediji vas bodo postavili v središče takoj, ko boste naredili kakšno neumnost. Ali pa boste to neumnost kar sami poslali medijem. V principu pa je merilo za slavnost preprosto. Voditelj Viktorjev vas mora omeniti vsaj enkrat v kar se da smešnem kontekstu ali pa mora biti vaša faca enkrat v kakšni križanki. Letos sicer ni bilo prijetno gledati Vida Valiča , kako mu tisto prvo ne uspeva. Predvsem smešnost. Še manj prijetno je bilo gledati napol prazno dvorano in štorasto režijo podelitve. Najmanj prijetno pa je bilo soočenje z dejstvom, da v Portorož ne pridejo niti tisti, ki bi morali kipec dvigniti v zrak in se zahvaliti vsem živim in mrtvim. Slednje res boli. Zvezde verjamejo, da so lahko slavne le v Ljubljani. V Cankarjevem domu. Drugje je to že lokalna zgodba. Brez blišča in nastavljanja.