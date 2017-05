Za ureditev novih ambulant, ki sta del enote Vič - Rudnik, so se v ZD Ljubljana odločili predvsem zaradi hitro naraščajočega števila opredeljenih pacientov in zato tudi vse večje prostorske stiske v tej enoti. V zdravstvenem domu zdaj upajo, da so z novimi prostori nekoliko ublažili preobremenjenost enote Vič - Rudnik in uporabnikom omogočili kakovostnejšo zdravstveno obravnavo, zaposlenim pa boljše možnosti za delo.

Druga ambulanta bo v Tehnološkem parku vrata odprla septembra, ko bo zdravnica opravila potrebno specializacijo, v zdravstvenem domu pa medtem že iščejo možne rešitve tudi za zajezitev prostorske stiske v enotah Center in Bežigrad. žir